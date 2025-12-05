Anca Alexandrescu a mers din nou într-o piață din Capitală unde a stat de vorbă cu vânzătorii și a cumpărat produse fabricate în România. 

VIDEO, AICI

 

Articolul precedentAnca Alexandrescu: „Îi voi demasca pe toți cei care fură de la Primăria Capitalei”
Articolul următorCurs valutar, 6 decembrie. Euro și aurul continuă să crească

ARTICOLE SIMILAREDE LA ACELAȘI AUTOR

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Numele tau