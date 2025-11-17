Anca Alexandrescu ne prezintă cum arată Bucureștiul după 5 ani în care a fost administrat de Nicușor Dan și Clotilde Armand. Candidata independentă a ajuns la o clădire emblematică, fostul hotel Dunărea, în prezent o ruină în stare avansată de degradare, pe care ambii edili s-au lăudat că o vor recondiționa.
Hotelul Dunărea, o fostă bijuterie a arhitecturii art deco, cunoscut din perioada comunistă și pentru celebrul magazin de mercerie „Sora”, este în prezent o ruină oribilă, năpădită de copaci pe acoperiș și emanând un miros respingător.
Pe când era primar general, Nicușor Dan a promis că va reda patrimoniului arhitectonic clădirea emblematică, iar fostul edil de sector, Clotilde Armand, se lăuda că va transforma fostul hotel într-un spațiu cultural modern. Niciunul nu s-a ținut de promisiune, după cum a constatat Anca Alexandrescu.