„Este logic, Calin Georgescu de altfel nu spune lucrul acesta doar de 6 luni. Călin Georgescu explică ce se va întâmpla în lume cel puțin din 2020, de când venea la mine în emisiune. Asta va fi evoluția, este de fapt înlocuirea unei ordini cu o nouă ordine. Voi vorbi diseară despre lucrurile acestea în emisiune. Am urmărit tot ceea ce s-a întâmplat în această perioadă, mă îngrozește tăcerea de la București, lipsa de înțelegere a unora, și duplicitatea altora. Nu are nicio legătură pe fond ceea ce s-a întâmplat cu România, dar mă îngrijorează faptul că România în continuare nu există nicăieri, așteaptă în continuare să vină ordinele sau plicul de la Bruxelles cu mesajele pe care trebuie să le dea la București.

M-am uitat cu atenție, principalii lideri de la putere nu au scos niciun cuvânt despre ceea ce se întâmplă în lume. Mă uit și la comentariile de la Bruxelles, și la comentariile de la Paris. Un Macron care a comentat timid în prima fază după ce a fost măturat de către comentatori a revenit astăzi pe poziție să zică așa, de pisicuț pe modelul lui Ponta în fața lui Băsescu. Lucrurile sunt extrem de complexe, se derulează cu rapiditate. Mă uit la declarațiile care vin din America, am văzut și ceea ce a spus Rubio, am văzut și ceea ce spune Donald Trump. Am citit zilele trecute o analiză a lui Bogdan Tiberiu Iacob, apropo de ceea ce se întâmplă, miza de acolo, desigur că și resursele, Venezuela având cele mai mari rezerve de petrol din lume, 20% din întreaga rezervă a lumii, dar, așa cum am spus, e vorba de o nouă ordine care se instaurează.

Din păcate, România este în afara jocului,. este în continuare atârnătoare, și sunt foarte atentă când spun lucrul ăsta, la brelocul celor de la Bruxelles, adică suntem într-o situație foarte gravă, asta în timp ce tot mai mulți cetățeni care au avut încredere în Nicușor Dan și Ilie Bolojan, și au votat anul trecut în ideea că direcția aceasta pro-europeană pe care suntem și noi desigur le va aduce ceva bun, din păcate constată toți astăzi când se duc să își plătească taxele și impozitele că România nu există, în timp ce Bolojan mai dă 50 de milioane de euro în Ucraina. Bolnavii de cancer, cei cu dizabilități sunt disperați pentru că li s-au tăiat toate drepturile, le-au crescut toate taxele și impozitele, iar situația pentru România arartă din ce în ce mai rău.

Da, Calin Georgescu are dreptate, sunt convinsă că anul acesta va fi nu numai anul schimbărilor în lume ci și anul adevărului în România. Și apropo, vreau să îi transmit lui Nicușor Dan înainte de ora 21 când vin la emisiune, că aștept să desecretizeze ședința CSAT și să ne arate dovezile în baza cărora s-au anulat alegerile că altfel, așa cum spunea Călin Georgescu, va veni valul și în Europa.

Din păcate nu suntem sub umbrela nimănui. Fiecare este pe cont propriu, este foarte clar că Uniunea Europeană nu își mai justifică actuala organizare sau menirea pe care a avut-o de la înființare. E nevoie de o schimbare profundă a Uniunii Europene dar nu în sensul pe care și-l doresc globaliștii, ci în sensul în care a fost gândită de fapt această instituție.

De asta am spus că mă uit cu îngrijorare la ce se întâmplă, pentru că România nu contează, nu există. Se vede de altfel din ceea ce s-a întâmplat în ultimul an, România este izolată, Nicușor Dan este un maimuțoi la Cotroceni care nici măcar un mesaj nu a fost în stare să dea propriului popor. Așteaptă să primească mesajele de la stăpânii săi, din păcate doar noi, românii, poporul, putem să schimbăm lucrurile astea, nimeni altcineva”, a spus Anca Alexandrescu la Realitatea Plus.