S-au activat, din nou, hashtag-iștii să-l apere pe Nicușor Dan. „Răspunsul fenomenal” dat celor care l-au huiduit. Fenomenal în ce sens? Era iritat la maximum. Iar colegul meu, care i-a pus întrebări incomode, a fost practic certat să nu-l mai „hărțuiască”, ca orice jurnalist. Ei nu au voie să fie întrebați. Ei sunt zei. Parcă îl vedeam pe Ceaușescu în balcon. Era cu carnețelul în mână, dar e ok să-i hărțuiască prietenii voștri pe ceilalți politicieni? Acolo e ok, nu?

Apropo de Ceaușescu.

Vă mai amintiți când CNA m-a amendat pentru că am prezentat un filmuleț despre industria lui Ceaușescu?

Sper că se pregătește dosar pentru Radu Miruță, pentru elogiile aduse la adresa lui Ceaușescu. La Digi 24, a ieșit și păduchele Muraru și a zis gata, gata, trebuie să retragă. Ce-mi place. Documentați-vă să vedeți. Sper să-i amendeze.

Mă întorc la Nicușor Dan. Ce laude! Extraordinar, nemaipomenit! Ce discurs nemaipomenit, epocal. Ordin pe unitate. Am scos toate postările slugilor.

Ei sunt disperați. Unii vor să plece din țară. S-a tăiat USAID-ul, nu mai ajung banii la toți. S-a redus și nu mai ajung banii la toți. Acum îl apără pe Nicușor Dan cu dinții. Am văzut astăzi sondajele: Nicușor Dan – 31% încredere. Cât are de mandat? Opt luni? Băsescu avea 50%, Iohannis avea 60% după un an și amărâtul ăsta are 31%. Clovnul de la Cotroceni, mincinosul-șef.

Cum a spus Nicușor Dan? „Au murit oameni în decembrie ’89 ca să puteți voi huidui.” Nu. Eroii Revoluției nu au murit ca să ajungi tu președinte și Bolojan premier și să distrugeți țara. Și mai e ceva. Ei au murit ca noi să votăm liber. Ca să vă putem huidui pe voi. Iar voi, împreună cu Ursula, Macron și Biden, ne-ați luat acest drept de a vota liber.

Eroii au murit ca noi să ne spunem liber opiniile. Lucru care azi nu se mai întâmplă. Voi, cu gașca USR–PNL-PSD, de câțiva ani de zile, ne băgați pumnul în gură – cu poliția, cu Predoiu, cu CNA-ul, cu toate slugile voastre din sistem. Oamenii nu mai pot spune ce gândesc, decât ce vreți voi să auziți. Nu-și mai pot spune liber opiniile. Așa că marș la Cotroceni.

O să sară susținătorii lui Nicușor Dan: „A zis Alexandreasca iar marș!”. Dar voi aveți voie să spuneți „marș la Moscova”? Din nou să provocați, să instigați?Acel individ a primit 1.000 de lei amendă după ce de 3 ori a instigat și a provocat. Cei de la Iași, care au huiduit, 28.000 de lei amendă și dosar penal. De ce dublă măsură, Predoiule?

L-ați văzut pe individul cu boxa după el? Acest om nu ar trebui să mai ajungă în preajma manifestărilor publice, pentru că instigă. În sfârșit, Jandarmeria și-a făcut treaba și l-a oprit la timp. Îi mulțumesc lui Dumnezeu că ne-a păzit să nu ajungă acel nefericit acolo. Asta am avut de spus pentru susținătorii lui Nicușor și nu e modest.

Nu e modest că nu a călcat pe covorul roșu. O să vă arăt în seara asta imaginile clare să vedeți. Ați văzut cum îi explica doamna Delia? Îmi cer scuze, dacă v-am supărat vreodată. Am tot respectul pentru dumneavoastră. Cred că are cea mai grea misiune – e o eroină. Îi arăta și cum să se încline. Se ridica pe vârfuri după mașină, el, să vadă. Vă dați seama pe cine au pus președinte?

Huiduielile nu au fost împotriva imnului sau împotriva României, ci împotriva imposturii pe care voi o apărați zi de zi. O conducere ilegală, plină de impostori care se cred mari intelectuali. După opt luni să nu știi că trebuie să mergi pe covorul roșu? Sau poate nu a călcat pentru că știa că este destinat unui președinte ales, nu unuia pus de sistem. Băi, intelectualilor…face parte din protocol.

M-am săturat de voi și de propaganda voastră. Miruță cu discursul de acum o sută de ani. Făcea și el comparații…cum era acum 100 și ceva de ani și acum e foarte rău. Din cauza voastră e rău. Și a celor de la Paris, Bruxelles și Biden. Ăștia au nenorocit lumea. Foarte bine vă face Trump. De asta sunt nervoși. De asta sunt turbați pe CG – pentru că are cea mai mare încredere și cel mai mic procent de neîncredere. Am văzut sondajul.

De asta sunt turbați toți.

Am ceva de spus suveraniștilor. Indiferent ce faceți, unii dintre voi – așa-zișii „georgiști” care nu-l suportă pe Simion, AUR, trădători. În primul rând, cei care vă revendicați a fi „georgiști” și care vă dați coate să fiți pe lângă domnul Georgescu, nu vă închipuiți cât rău îi faceți. Sunt oameni sătui de impostori care se lipesc de el doar ca să facă bani pe TikTok. Faceți curățenie între voi. Se știu ei care sunt. Îi îndemn să să-și facă curățenie între ei. Domnul Georgescu nu poate să selecteze cine vine în preajma lui. Omul nu se ocupă cu așa ceva. Dar, atât vreau să vă gândiți…nici nu vă închipuiți ce trăiește acest om și familia lui din cauza acestor dosare fabricate de sistem. Atât, vreau să vă zic…va veni momentul în care și pot să vă arăt și să probez ceea ce spun acum.

Călin Georgescu și doamna Cristela Georgescu nu se bucură de judecată, ci de sentință. Așa e ordinul pe unitate. Indiferent de probele care se aduc nu se ține cont de ele. Va veni momentul în care voi argumenta, cu dovezi.

Terminați cu dezbinarea și cearta între voi. De ce e Simion „trădător”? Pentru că a spus că se retrage când s-au reluat alegerile și că-l susține pe domnul Georgescu? AUR a adunat semnături. Până una, alta AUR este singurul partid din Parlament care face opoziție, care depune moțiuni, care se luptă cu ăștia. S-a dus în SUA să arate ce au făcut nenorociții ăștia. Nu mai pot cu suveraniștii care îi ceartă. Trebuie să te întâlnești cu toate părțile, să explici lovitura de stat. Asta e treaba domnului Dungaciu să explice și o să-i ofer lucrul acesta.

Terminați cu dezbinarea. Pe mulți dintre voi vă cunosc. Trebuie să-i schimbăm pe ăștia de la putere care sunt ilegal și ilegitim în aceste poziții. Front comun pentru domnul Georgescu, care așa cum v-am spus nu are parte de justiție, ci de sentință direct. Schimbarea unei puteri ilegale. CG nu are parte de justiție, ci de execuție publică.

PSD, unde e PSD? S-au văzut opt oameni la Bistrița, din conducere, la domnul acela Radu Moldovan. Dîncu chemat din nou, să mai piardă un rând de alegeri. Le urez succes. Să-i învețe mai departe. Știți ce mă scandalizează? Că aud că domnul Dîncu și alți trei europarlamentari PSD au făcut scandal monstru în grupul lor pentru că s-a votat împotriva Mercosur, împotriva domnului Manda. Pe cine reprezentați? Bruxelles-ul sau pe români? O să vă zic cine sunt trădătorii de țară. Javrelor, trădătoare!

Patru personaje – doi „pe surse”, unul din gasca lui Coldea – împing ideea ca Dîncu să ajungă șef la SRI. Ăștia care au făcut scandal la Bruxelles.Toți au fost cu toate conducerile PSD și au schimbat macazul când le-a cerut sistemul.

Apropo de Coldea: ce tupeu să apară la un eveniment paralel cu Davos și să spună că serviciile vor lua deciziile. El cu un dosar trimis în judecată pentru…știți voi ce a făcut și cu alte dosare DNA. Vrea să exporte „modelul din România”, construit cu Băsescu și Kovesi și cu cei din afara țării. Nu a făcut nimic de capul lui, nici Kodruța. S-a dus să zică că modelul ăsta trebuie să fie în toată lumea.

Marș trădătorilor. Marș celor care îi înfierează pe cei ce vor să-și apere țara și să trăiască decent. Nu puteți susține trădători și apoi să ne dați lecții.

Apropo, cei morți la Revoluție, Eroii Revoluției, Nicușoare, au murit pentru România. Pentru ce avea țara asta mai bun. Voi ați vândut tot și ați pus țara pe mâna străinilor, ca să fiți slugile lor. Eroii Revoluției au murit pentru a salva țara, România.

Nicușoare, bagă bine la cap! Lasă carnețelul…că poți să mergi și fără el!”