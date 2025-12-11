Anca Alexandrescu desființează presa care acum susține că se luptă împotriva corupției din justiție. Realizatoarea emisiunii Culisele Statului Paralel a declarat că statul paralel a început să monopolizeze justiția încă din perioada în care Traian Băsescu era președinte, însă toată lumea închidea ochii. Anca Alexandrescu a susținut că în toți acești ani a fost batjocorită din cauza dezvăluirilor explozive pe care le făcea.

„Aceste lucruri se intampla de zeci de ani Eu de șase ani aici, la culisele statului paralel, vorbesc despre aceste lucruri.

Am făcut mii de emisiuni, mii, despre asta. Și toți m-au batjocorit Băsescu, Iohannis, ăștia din presa care acum distribuie cu disperare, așa zisul documentar. Nu există, dom\”le, niciun stat paralel.

Nu există mizerile din justiție pe care le arată Alexandreasca. Nu e adevărat. Păi ce faceți, mă, că acum veniți și-mi dați dreptate?

Acum veniți și-mi spuneți, uite, ma, tot ceea ce a zis Alexandreasca așa a fost. Așa este. Nu este doar acum.

Da! Sunt și magistrați, sunt și procurori, sunt și judecători, care au făcut și fac, care sunt luați de sistem. Și au fost și înainte și sunt și acum. Și am vorbit despre lucrurile astea. Păi nu mie îmi spuneți că eu sunt din sistem, când eu am fost singura care a avut voie să se lupte cu Florian Coldea?

O să spuneți că ai obsesie cu Florian Coldea? Nu! Nu, pentru că astăzi l-am văzut plecând bine mersi pe aeroport.

E relaxat, e liniștit. De ce? Pentru că băieții ăștia, băieții ăștia care au făcut așa-zisul documentar, lucrează și pentru Florian Coldea.

Mi-au zis unii, da terminați cu Chioveșii! De ce să terminăm cu Koveși? Că își termină mandatul la Bruxelles. Ce o să facă? Unde o să lucreze?

Lumea spune, vrute și nevrute, despre cum s-ar întoarce și unde s-ar întoarce. Era și mai rău pe vremea lor în justiție. Unde ați fost, măi băieți de la Recorder și toți ăștia care vă rupeti hainele de pe voi?”, a declarat Anca Alexandrescu.