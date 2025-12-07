Liderul AUR, George Simion, și candidata independentă susținută de partid, Anca Alexandrescu, au susținut o conferință de presă după anunțarea rezultatelor oficiale privind alegerile pentru Primăria Generală a Capitalei și Consiliul Județean Buzău.

Principalele declarații:

George Simion: Există o delegitimizare a clasei politice românești. Avem în București un primar ales cu 30% din voturile a 30% dintre locuitori.

Anca Alexandrescu: Mulțumesc votanților din București! Îmi pare rău că nu toți suveraniștii înțeleg că alegerile se câștigă în stradă și la vot. Este doar începutul și nu am de gând să-i iau locul lui GS. Voi continua pe drumul suveraniștilor. Principala noastră misiune este să arătăm că forța este la noi. Îmi doresc ca prezența la vot să fie mult mai numeroasă la următoarele alegeri. Celor care au considerat de cuviință să mă linșeze mediatic le transmit că ne vom vedea în instanță. Îi mulțumesc tatălui meu și familiei mele. Împreună cu cetățenii vom câștiga. Așa cum am spus, ne vom lua țara înapoi.

Imaginea a fost prezentată ca un gest de recunoaștere a efortului depus în campania electorală și a rezultatului obținut, cu accent pe sprijinul pe care partidul îl oferă celor care se implică în confruntarea politică la nivel local.

Mesajul lui Simion a fost însoțit de o referire directă la viitorul politic al formațiunii, cu trimitere la următoarele alegeri din 2028. Liderul AUR a subliniat ideea de continuitate și mobilizare, sugerând că lupta împotriva structurilor locale va rămâne o prioritate pentru partid.

„Mulțumesc Ancăi pentru lupta grea și rezultatul bun. AUR e alături de toți cei care vor să lupte cu aceste clanuri locale pentru 2028! Candidați, e singura cale!” a scris liderul AUR pe Facebook.

Totodată, George Simion și Anca Alexandrescu au anunțat că vor susține o declarație comună la ora 23. Evenimentul este așteptat să ofere detalii suplimentare despre rezultatele campaniei, despre modul în care a fost percepută candidatura la Primăria Capitalei și despre planurile politice ale AUR pentru perioada următoare.

George Simion: „Cred că un prim obiectiv poate fi bifat ca și îndeplinit, că suntem parte a societății bucureștene”