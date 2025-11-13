”Am coborât și mai adânc în realitatea României. Este extrem de important să îi ascultăm pe oameni, să vedem ce nevoi au”, a declarat Anca Alexandrescu.

O pensionară a spus cu lacrimi în ochi: ”Oare guvernanții ăștia și-au pus întrebarea vreodată cum putem noi să trăim cu o pensie de mizerie, să te duci să tremuri în fața la o vitrină, într-un supermarket, și să nu te țină buzunarul să îți iei și tu ce îți arde gura? Nu se poate în halul ăsta să trăim!”

George Simion, președintele AUR, i-a întrebat pe bucureșteni dacă partidul său a ales bine atunci când a decis să o susțină pe Anca Alexandrescu în cursa pentru PMB.

”Daaaa! Știți care e problema cu bucureștenii? Sunt la multinaționale și au spus că îi dă afară dacă nu votează și au votat cu ciudatul ăsta”, a spus un cetățean.

George Simion: ”Da, dar îi dă afară și de la multinaționale!

Cetățean: ”Lasă să îi dea că merită!”

Anca Alexandrescu: ”Acum urmează să îi dea afară și de la multinaționale că ați văzut că pleacă toți din România.”

”Eu voi fi primarul oamenilor, în primul rând, am spus lucrul acesta că este principalul lucru care mă diferențiază față de ceilalți candidați, omenia”, a conchis Anca Alexandrescu.