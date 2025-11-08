Anca Alexandrescu a ajuns sâmbătă în Piața Universității, acolo unde suveraniștii s-au mobilizat pentru a strânge semnături pentru candidata independentă la Primăria Capitalei. Sunt necesare minim 18.000 de semnături. Strângerea de semnături are loc în intervalul 12-20, iar în Piața Universității sunt prezenți zeci de români – adulți, tineri, chiar și copii – care au venit să-și arate susținerea față de Anca Alexandrescu. Liderul AUR George Simion este și el alături de Anca Alexandrescu, dar și jurnaliștii Mihai Belu, Iulian Ionescu, Alina Eftimie și Marius Ioniță.

„Nu m-am așteptat să vină atât de multă lume. Și vremea ține cu noi – s-a oprit ploaia. Mulțumesc foarte mult tuturor. Facem dreptate la București. Facem ordine. Mă duc acolo nu să primesc ordine, ci să fac ordine. Numai împreună cu cetățeanul și cu toți cei care au fost alături de mine și m-au susținut face curățenie generală. Pornim de la București, apoi în toată țara”, a declarat Anca Alexandrescu.

Luis Lazarus, președintele Partidului Dreptate și Frăție (PDF), a venit în Piața Universității pentru a o susține pe Anca Alexandrescu.

„Planul pentru București este să facem dreptate, în primul rând, să facem ordine și apoi să facem treabă pentru cetățeni. Toți banii pe care cetățenii îi plătesc trebuie să se întoarcă la ei sub diverse forme, viața lor să fie mai bună. Plătesc taxe și impozite, taxe peste taxe. (…) Le pun taxe, dar nu le dau nimic înapoi, își bagă ei în buzunare. Investiții de milioane de euro care sunt inutile pentru București și pentru cetățean. Se laudă la televizor, plătesc contracte grase la presă. Nu voi da bani la presă, am spus clar, sub nicio formă. Voi sta în stradă cu cetățeanul, voi face presiune ca toți cei acre au fost aleși politic să își facă treaba față de cetățean. Se poate face lucrul ăsta. Împreună cu cetățeanul voi merge și la Consiliul General, și la Guvern, și la Parlament pentru că sunt o grămadă de legi care trebuie schimbate”, a arătat Anca Alexandrescu.

„Se face drapate pentru toată țara (pe 7 decembrie – n.r.). Ăsta e semnalul că nimeni nu mai vrea această guvernare”, a transmis George Simion.

„Sunt extrem de emoționată. Am spus și ieri, am spus și alaltăieri, indiferent ce va fi, un lucru este clar: aceste zile pe care le petrecem împreună cu românii ne arată că țara asta mai are resure, că oamenii ăștia sunt oameni care iubesc, care au sentimente. Nu a fost distrusă țara asta definitiv. Avem o speranță pentru că uite câți oameni buni sunt aici, oameni minunați. Și cel mai important lucru pentru poporul român este să fie iubit”, a declarat Anca Alexandrescu.

„Te iubim, Anca! Vrem un București curat, să nu mai avem probleme cu transportul, curățenie”, a spus o bucureșteancă, în vreme ce zeci de oameni scandau numele Ancăi Alexandrescu.