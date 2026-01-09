„Cât mă bucură haita asta USR-istă… haștagistă…care ne monitorizează. Sunteți „fierți” pe Realitatea, pe Alexandreasca pe colega mea – Alessia Păcuraru, sunteți fierți. Nu ratați nicio emisiune. Vă mulțumim din suflet pentru audiența pe care ne-o faceți. Toată ziua monitorizări, postări. Mă gândesc că sunteți plătiți. Sunteți plătiți dacă sunteți atât de disperați. Ei, de fapt, sunt în faza aia de negare: care zic că nu e adevărat…că Nicușor e perfect, e idolul nostru. Pentru că ei sunt „după chipul și asemănarea lui”. Încă sunteți în faza de negare și ziceți: Dom’le, sunteți niște mincinoși. Nu e adevărat ce spuneți.

De asta sunt turbați pentru că, din ce în ce mai mulți oameni cu scaunul la cap, realizează că arătăm probe, arătăm imagini, iar acestea se confirmă.

Astăzi l-am văzut pe domnul Miruță. Îl știți pe domnul Miruță? Cel care s-a mutat de la Economie la Apărare – la USR sunt bine pregătiți „la BioTerra”. Este din altă categorie…este băiatul cuiva. Este fiul celui care a fost șeful Tribunalului Gorj…acum sigur că nu are nicio legătură asta cu faptul că a făcut un schimb de terenuri cu domnii de la PSD, că era primar PSD acolo. Un teren în mijlocul orașului luat. Au construit o casă. După aia a devenit șef la USR acolo la Târgu Jiu.

Domnul Miruță, care este ministru al Apărării, vorbește despre „extragerea lui Maduro din Venezuela”. Extragere este atunci când este vorba despre un om apropiat al lor, cineva din interior. Pe acesta l-au luat pe sus, cum o să-i ia și pe alții.

Domnul Miruță a venit să ne explice astăzi cum e cu avionul, dar el avea o problemă cu Realitatea Plus și cu colega mea – Alessia Păcuraru. Ați văzut cu câtă ură a răspuns? `Nu o să vă bucure răspunsul: „arată bine imaginea României” de când e Nicușor.` Am văzut poze cu Nicușor în lesă – asta înseamnă că arată bine?

Au mai încercat și alții să ia țara „pe persoană fizică” și instituțiile. Sunteți unu la unu, nu e nicio diferență. Dar voi acum veniți și spuneți:

Au costat 30.000 de euro deplasările lui Nicușor cu Spartanul.

Eu vreau să văd documentele oficiale și o să vă zic de ce. Mi-au scris unii azi că m-am plimbat cu Spartanul. Păi, eu singură am zis că am mers cu Spartanul…așa…și?Care e problema?

– „Ai lucrat cu Dragnea?”

– Da. N-am nicio problemă.

Schimbați placa, că nu mai ține. Cu Spartanul – 30.000 de euro, zice domnul Miruță. O poveste mizerabilă. 6.000 de euro ora de zbor, 60.000 de euro dintr-un foc. Evident că nu este adevărat. 6.000 ora de zbor, cinci ore dus, cinci ore întors…60.000. A omis domnul Miruță să ne spună cât au plătit taxa de garare a avionului. Pentru că n-au plătit doar pentru câteva ore cât a stat acolo, că doar știți…a rămas și peste noapte…și vă spun eu…

De foarte multe ori – pentru că eu chiar știu, am lucrat la Guvern – am mers împreună cu Viorica Dăncilă cursă de linie, tocmai pentru că gararea avionului costa mai mult decât zborul în sine. Se plătește în funcție de zgomot și greutate. S-a plătit în jur de 100.000 de dolari. Credeți-mă că Spartanul este și mare și face și un zgomot îngrozitor.

Domnul Miruță la conferința de presă a zis: „Dom’le, e mult mai puțin decât s-a plătit zborul lui Iohannis la Paris”. E mult mai puțin, nu vă supărați, dar cine l-a ales pe Iohannis? Nu tot voi l-ați ales? Tot voi l-ați adus pe Iohannis. Acum ne faceți nouă comparație că a plătit mai puțin Nicușor decât a plătit Iohannis.

Eu îmi aduc aminte, în 2015 am făcut publice cheltuielile de la deplasarea lui Victor Ponta…cred că în Golf. A fost deplasare în patru țări. Guvernul a închiriat o aeronavă de la TAROM, cu tot cu cheltuielile delegației, din care făcea parte și presa…care și-a plătit bineînțeles cazarea… Au mers cu noi cu avionul. Cred că a costat 250.000 de euro. Se poate verifica public. Sunt informațiile. Exact atunci Victor Ponta a și spus: „ Că din cauză că nu mai există un avion oficial din 2010…Sunt costuri uriașe, dar am mers întotdeauna cu TAROM și că ar fi cazul să se cumpere un avion”.

O să vă povestesc în această seară. O să vedeți toată telenovela.

Cel care s-a opus cumpărării unui avion a fost chiar Traian Băsescu. Tot voi sunteți cei care faceți circul acum? Un populism deșănțat. Nu vă e puțină rușine? Toți sunteți niște șmecheri, cu sute de mii de euro în conturi, cu facultăți pe la BioTerra, cu afaceri, cu părinți, veri, și dați lecții cui?

A ajuns țara asta să vorbească zile întregi numai despre avionul lui Nicușor, când problemele în România și în lume sunt grave. Vă dați seama la ce manipulare sunteți supuși?

Aseară, eu am zis în emisiune după ce a postat Nicușor Dan minciuna aia cu avioanele elvețiene care au fost trimise în semn de recunoștiință pentru ajutorul acordat de România în cazul de la Crans-Montana… Eu sper ca departamentul înființat…Ministerul Adevărului… să înceapă cu fake news-ul lui. Eu am spus clar: din 2026 există astfel de „live missions”. Patrulele elvețiene verifică aleatoriu avioanele și pasagerii, în funcție de datele comunicate. Este un răspuns oficial de la Forțele Armate Aeriene din Elveția. Am postat și eu. Am preluat. O să vi-l și citesc.

Este un fake news mizerabil. L-au dat pe grupurile de medici. Te doare capul. Câtă minciună, câtă impostură! Nu vă e, mă, puțină rușine? Muriți de grija mea, a Realității, dar cei care mă înjurați, de ce o faceți? De ce vă uitați la Realitatea? Dacă e atât de rău, dacă sunt atât de nemernică? Atât de nenorocită…de ce vă pierdeți timpul? Nu muriți, mă, de grija mea.

L-ați văzut pe Nicușor în zăpadă, acolo? L-a nins acolo. N-am văzut în viața mea, de 36 de ani, de când sunt președinți în România…atât de multă batjocură la adresa unui președinte într-un timp atât de scurt. Numai câteva luni.

A reușit o performanță groaznică Nicușor Dan.

O să vorbim și despre lucrurile astea. Ce se întâmplă în continuare în America. Donald Trump face mișcare după mișcare. A scos SUA din 60 de tratate și asociații legate de ONU, altele de UE. Nu mai vrea să plătească bani, nu mai vrea să participe la mizeriile pe care le fac aceste asociații. El se ocupă de ceea ce a promis – „America First”, americanii pe primul loc, și de sănătatea americanilor. Asta înseamnă.

Este prima oară când Robert Kennedy a arătat noua piramidă alimentară și a explicat de ce se îmbolnăvesc oamenii: otrava pe care o mâncăm zilnic. Ce v-a spus și Călin Georgescu de 1.000 de ori și ce am arătat în ultimele 6 luni, aici, de m-am plictisit. Acum s-a spus oficial de la Casa Albă. Au luat măsuri pentru că le pasă de oameni, de popor, de țară.

Trump a mai făcut un lucru: a interzis fondurilor de investiții să mai cumpere case unifamiliale. Ca să scadă prețurile că erau uriașe. Asta se întâmplă acolo. Dar cine să înțeleagă? Cine să înțeleagă? Spălații pe creier care sunt cu războiul toată ziua? Slugi la Macron și la Ursula. Cine să înțeleagă? Mă opresc aici.”