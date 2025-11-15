Stirile Zilei Anca Alexandrescu, atacată de oamenii lui Drulă în stradă VIDEO 15/11/2025 Anca Alexandrescu a fost jignită în stradă de oamenii lui Drulă. Aceștia s-au infiltrat printre susținătorii candidatei la Primăria Capitalei. Anca Alexandrescu a fost implicată într-o confruntare cu membri ai echipei USR, după ce au jignit-o. ARTICOLE SIMILAREDE LA ACELAȘI AUTOR Stirile Zilei Cutremur la Buzău! Sondajul intern care zguduie calculele: Avrămescu crește la 28%, Marcel Ciolacu scade la 39% CUB FMI: România are nevoie de politici şi reforme ambiţioase CUB România, printre cele mai afectate economii din UE LĂSAȚI UN MESAJ Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.! Numele tau Adresa de email nu este corecta Adresa ta de email Salvați numele meu, adresa de e-mail și site-ul web în acest browser pentru data viitoare i comentariu. Cutremur la Buzău! Sondajul intern care zguduie calculele: Avrămescu crește la 28%, Marcel Ciolacu... Realitatea Financiara - 15/11/2025 Panică în tabăra lui Marcel Ciolacu FMI: România are nevoie de politici şi reforme ambiţioase Realitatea Financiara - 15/11/2025 Săptămâna viitoare va fi făcut public al treilea pachet de măsuri fiscal-bugetare România, printre cele mai afectate economii din UE Realitatea Financiara - 15/11/2025 Consumul, în scădere pentru a doua lună consecutiv