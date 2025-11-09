Duminica seară se anunță o ediție explozivă în platourile Realitatea Plus, unde candidata la Primăria Capitalei, Anca Alexandrescu, vine cu declarații care promit să zguduie scena politică locală. Determinată să pună capăt rețelelor de interese care sufocă administrația Bucureștiului, Anca Alexandrescu anunță un plan dur, menit să dea afară mafia din Primărie și să întoarcă instituțiile în slujba cetățenilor.
Într-un moment în care bucureștenii s-au săturat de promisiuni goale, prezența ei în studio devine un test al credibilității și al curajului. Cu un discurs care nu ocolește subiectele sensibile, Anca Alexandrescu vine pregătită pentru o confruntare directă cu sistemul și să desființeze toate mecanismele care au transformat Capitala într-un oraș greu de condus.
Anca Alexandrescu: Vreau să mulțumesc celor 6000 de oameni care au venit ieri să semneze. A fost absolut fabulos, timp de 8 ore să adunăm 6000 de semnături. oamenii, i-am mai văzut zilele trecute. oamenii au venit în mod special să semneze. Lumea mă întreba „Unde semnăm?”. A fost extraordinar.