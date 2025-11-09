Într-un moment în care bucureștenii s-au săturat de promisiuni goale, prezența ei în studio devine un test al credibilității și al curajului. Cu un discurs care nu ocolește subiectele sensibile, Anca Alexandrescu vine pregătită pentru o confruntare directă cu sistemul și să desființeze toate mecanismele care au transformat Capitala într-un oraș greu de condus.

Anca Alexandrescu: Vreau să mulțumesc celor 6000 de oameni care au venit ieri să semneze. A fost absolut fabulos, timp de 8 ore să adunăm 6000 de semnături. oamenii, i-am mai văzut zilele trecute. oamenii au venit în mod special să semneze. Lumea mă întreba „Unde semnăm?”. A fost extraordinar.