Anca Alexandrescu susține că mafia imobiliară continuă să blocheze crearea unor noi spații verzi pentru bucureșteni. Astfel, candidata independentă a declarat că primul lucru pe care l-ar face dacă ar ajunge la primărie ar fi să vină cu un nou plan de urbanism.

„Este IOR-ul, acolo unde sunt 12,2 hectare de teren abandonate, fosta pădure care nu mai există, unde ați văzut că a fost pus foc, au fost pus foc în mod intenționat. Acolo este o problemă pe care o putem rezolva rapid, prin expropriere. Este foarte simplu să facem acest lucru și să redăm cetățenilor suprafața uriașă de parc.

Din păcate, la Primăria Capitalei, în ultimii ani exista un blocaj în legătură cu primăriile de sector. Arhitectul șef am înțeles că a blocat multe din proiectele de refacere. De asta am spus că împreună cu primarii de sectoare putem să redăm Bucureștiului spațiile care deja sunt spații verzi, dar și să creăm spații noi.

Și o a treia chestiune, când vom prelua Primăria Capitalei, primul lucru trebuie făcut planul de urbanist general, pentru că se lucrează pe un plan de urbanist general vechi, de 25 de ani, care este ținut la sertar tocmai pentru mafia imobiliară, în așa fel încât să nu se știe unde, cum, cine are ce teren și ce spații verzi se mai pot face”, a declarat Anca Alexandrescu.