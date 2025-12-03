În dialogul purtat cu Ion Cristoiu, Anca Alexandrescu a explicat cum experiența sa de jurnalist, dar și contactul direct cu oamenii din țară și din diaspora, au determinat-o să intre în politică. Ea a povestit cum, seară de seară, era întâmpinată de cetățeni care îi prezentau probleme punctuale, iar refuzul de a le putea rezolva individual a făcut-o să înțeleagă că schimbarea reală nu se poate produce decât din interiorul sistemului.

Anca Alexandrescu a amintit și participarea sa la proteste alături de Călin Georgescu și George Simion, subliniind că momentul actual reprezintă „ultima șansă” pentru a demonstra că Bucureștiul poate fi condus altfel. Anca Alexandrescu a vorbit despre conceptul „celor două Românii”, idee vehiculată de ani de zile și pe care o regăsește chiar în Capitală. Ea a descris existența unei Românii sărace, prezentă și în București, dar și a unei Românii formate din oameni care nu au grija zilei de mâine. Alexandrescu a arătat că aceste două realități au fost puse una împotriva celeilalte încă din perioada pandemiei, iar ulterior războiul a adâncit diviziunile.

„Ion Cristoiu: Există o inegalitate între centru și periferie?

Anca Alexandrescu: m-am dus să fac ca jurnalist, m-am dus și în diaspora, și în multe locuri din țară să arăt, dar ăsta este și motivul pentru care m-am decis să candidez domnule Cristoiu. Pentru că în fiecare seară când veneam la emisiune mă așteptau în fața televiziunii oameni nu numai din București, din foarte multe orașe din țară, care aveau cazuri punctuale. Și le spuneam „domnule, nu pot să fac atâtea cazuri”. Eu vorbesc la modul general, încerc să mișc lucrurile la modul general. La un moment dat mi-am dat seama în primul rând că mă simțeam foarte rău că îi refuzam pe oamenii aceștia. Apoi, după ce am văzut că cu emisiunile, cu ieșitul în stradă, pentru că eu am ieșit și la proteste în stradă, cu domnul Georgescu, cu domnul Simion, mi-am dat seama că nu se mai poate face treabă decât din interior. Și este ultima șansă acum să reușim să luăm Bucureștiul să arătăm că se poate și altfel.

Știți că se vorbește de foarte mulți ani de zile despre cele două Românii. Ei bine, ele se regăsesc în București. Pentru că există o parte de Românie săracă care se regăsește la București și o parte de Românie, nu pot să-i spun bogată, de oameni care nu au grija zilei de mâine, ca să spun așa. Oameni care din păcate au fost întorși unii împotriva altora, ceea ce s-a întâmplat încă din pandemie, nu acum. Din pandemie, apoi războiul, am fost dezbinați tocmai ca să putem fi conduși mult mai ușor. Deci din păcate aceste două Românii cumva trebuie să se reunească și la fel cele două Bucureștiuri. ”