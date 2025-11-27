De ce nu mă lăsați să spun ce am de spus, săptămâna trecută am venit, am stat 2 ore în holul Primăriei Capitalei, nu am găsit pe nimeni”, a declarat Anca Alexandrescu.

Candidata independentă la Primăria Capitalei a fost întreruptă de unul dintre consilieri care a spus: ”Avem întrebări și interpelări, dumneavoastră ați venit și v-ați așezat în față, ca să înțeleagă toată lumea și inclusiv în live (n.r., Facebook), și ați preluat microfonul. Eu o să vă las să vorbiți”.

”Nu îmi faceți un serviciu, este o obligație a dumneavoastră. (…) Vreau să vă pun câteva întrebări pentru că am asistat timp de o oră la această discuție, la această ceartă politică”, a spus Anca Alexandrescu.

Deranjat de remarca candidatei independente, un consilier i-a răspuns: ”Nu suntem la Realitatea TV”.

Fosta jurnalistă nu s-a lăsat intimidată și i-a întrebat pe membrii Consiliului General al Municipiului București: ”Cum veți rezolva problema blocurilor din Prelungirea Ghencea și a cetățenilor care au primit repartiții încă din anul 2020?

Când veți aloca banii necesari pentru persoanele cu dizabilități din București, sunteți în urmă cu 17 luni la plata acestor ajutoare”.