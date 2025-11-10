Candidata la Primăria Generală, Anca Alexandrescu, a descins, luni, în capitală în mai multe zone lăsate în paragină. În mandatele primarilor care s-au perindat până acum la șefia PMB s-au făcut promisiuni de reabilitare sau remodernizare care au rămas doar pe hârtie. De la Parcul IOR, distrus de mafia imobiliară, fostul liceu Timpuri Noi, Hotelul Dunărea și până la Parcul Duca, toate simboluri cândva ale Bucureștiului arată acum dezolant și sunt dovada vie a incompetenței care și-a pus amprenta pe orașul care se vrea a fi european.

Prima oprire a Ancăi Alexandrescu a fost în Parcul IOR, unde incendiile repetate au distrus peste 12 hectare de vegetație. Candidata atrage atenția că în spatele acestor focuri s-ar ascunde interese uriașe imobiliare, pentru transformarea zonei verzi într-un nou cartier rezidențial.

”În spate se pare că sunt o serie de falsuri, semnături false, sunt cercetare de către autorități și pe calea asta fac apel și la autorități să grăbească cercetările și să scoată la suprafață toate ilegalitățile în așa fel încât toată mafia să plătească. Asta se întâmplă de ani de zile în Bucureși și toate aceste retrocedări, să fie foarte clar, s-au întâmplat în mandatul lui Traian Băsescu, în mandatele lui Nicușor Dan și toți aceștia îl susțin pe Drulă, Ciucu, Băkuță, această gașcă este cea care a dus Bucureștiul în această situație”, a declarat Anca Alexandrescu.

De la IOR, Anca Alexandrescu a ajuns la fostul liceu Timpuri Noi, un loc încărcat de istorie, transformat astăzi într-o ruină.

”Aici, s-au învățat meserii, acum foarte mulți ani și astăzi arată așa cum ați văzut. Am intrat în interior și etse un focare de infecție, este plin de seringi. Au fost dovezi că aici există trafic de droguri, este în mijlocul Bucureștiului, să ne înțelegem”, a mai spus candidata independentă la PMB.

Turul a continuat în fața Hotelului Dunărea, o altă clădire de patrimoniu abandonată.

”Acest hotel ar fi putut fi o frumusețe. Au putut să îl exproprieze. Din păcate, Primăria Capitalei nu a dus până la capăt procedura de expropriere, așa că cei de la Sectorul 1 care porniseră toate demersurile au fost nevoiți să sisteze orice proiect”, a afirmat Anca Alexandrescu.

Iar ultima oprire a fost în Parcul Duca, chiar vis a vis de Gara de Nord. Un teren imens, rămas blocat între hârtii și neputință administrativă.

”În afară de răspunsul verbal de la Prefectură care a zis că s-au întocmit documentele pentru schimb de terenuri pentru a fi transformat în spațiu verde, iar Primăria Sectorului 1 a zis că e proprietate privată”, a spus un locatar.

Anca Alexandrescu spune că a vrut să arate adevărata față a Capitalei: un oraș sufocat de interese, în care clădirile de patrimoniu și spațiile verzi sunt lăsate să moară sub ochii autorităților.