Anca Alexandrescu, realizatoarea emisiunii Culisele Statului Paralel, a declarat, joi, în exclusivitate la Realitatea PLUS, că în proporție de 99% este sigură că va candida la alegerile pentru Primăria Capitalei.

”Este cert! Acum vom avea alegeri pe 7 decembrie, așa că eu mă pregătesc, îmi frec mâinile acum. 99% răspunsul este da! Evident că o să am nevoie de voi, de români, de toți oamenii care vor cu adevărat să schimbăm ceea ce se întâmplă în România.

Cineva îmi spunea că dacă sunt pregătită să fiu făcută una cu pământul. Sunt pregătită și eu, și familia mea, am stomacul tare, nu mă voi opri.

Prima condiție ca să poți să spargi ceva, adică această gașcă, trebuie să participi. Eu sunt pregătită să fac acest lucru, am vorbit cu mai mulți oameni care vor să mă bag în bătălia asta.

Nu uitați că eu sunt singur care a reușit să îl învingă pe Florian Coldea. Îmi aduc aminte că îmi spuneau mulți că alegerile nu mai sunt de mult timp decise de cetățeni.

Să știți că în urmă cu un an și ceva erau unii care spuneau că Florian Coldea nu o să ajungă niciodată la DNA. Uite că am demonstrat că poate să ajungă la DNA și sunt convinsă că împreună, noi bucureștenii și românii, vom putea să spargem această gașcă care a pus mâna pe România și putem să începem cu Bucureștiul. Apoi, pasul următor, să luăm înapoi ceea ce au anulat ei pe 7 decembrie.

Apropo, nu știu dacă au gândit când au pus alegerile pe 7 decembrie, dar cred că Dumnezeu dă un semnal, pentru că pe 6 decembrie s-au oprit alegerile, pe 7 s-au anulat, deci este o cifră cu însemnătate maximă și sunt convinsă că forța bucureștenilor va învinge”, a declarat Anca Alexandrescu.