Analistul economic Adrian Negrescu consideră că victoria lui Donald Trump ar putea revigora economia mondială și spune că România trebuie să atragă investitorii americani „cu facilităţi fiscale, cu oportunităţi concrete de investiţii greenfield.

„Donald Trump a promis, în campania electorală, că „va pune capăt inflaţiei şi va face America din nou accesibilă pentru business”. Rămâne de văzut dacă va reuşi Trump, dincolo de vorbe, să facă cu adevărat ce a promis. Cert este că, pentru economia americană, victoria lui Trump va însemna o nesperată gură de oxigen, în condiţiile în care noul preşedinte a clamat în dese rânduri că interesele americane trebuie să se afle în prim-plan”, a declarat analistul Adrian Negrescu, după anunţul lui Trump, care şi-a revendicat victoria în alegerile din SUA, în detrimentul Kamalei Harris.



Potrivit analistului, reducerea reglementărilor, în special în sectoarele financiar şi energetic, ar putea stimula creşterea economică pe termen scurt, ceea ce ar putea, de asemenea, consolida dolarul, ştiut fiind că republicanii favorizează, de obicei, scăderea impozitelor şi reducerea cheltuielilor publice.



„Astfel de politici ar putea duce la deficite bugetare mai mici şi la o potenţială întărire a dolarului. Nu este exclus, de asemenea, judecând după ce a spus Trump în campanie, să asistăm la scăderi potenţiale ale ratelor impozitului pe profit, care ar putea fi considerate pozitive pentru creşterea economică din SUA şi ar putea exercita o anumită presiune ascendentă asupra dolarului”, a explicat Negrescu.

Relaţiile comerciale Români- SUA, sub potenţial

Analistul economic a spus, în privinţa României, că ţara noastră trebuie, în primul rând, „să îşi consolideze parteneriatul strategic cu Washington-ul, mai ales în zona de securitate şi investiţii strategice”.



„În plus, să sperăm că noua putere de la Bucureşti va reuşi să construiască o platformă de business menită să atragă investitorii americani cu facilităţi fiscale, cu oportunităţi concrete de investiţii greenfield în România. Relaţiile noastre comerciale cu SUA sunt sub potenţial – avem schimburi economice de 5-6 miliarde de euro, în condiţiile în care Polonia are 20 de miliarde de dolari. Nu mai vorbim de investiţiile de miliarde de dolari pe care americanii le-au făcut în această ţară, dar şi în Cehia şi Slovacia. Altfel spus, să acţionăm activ, să mizăm pe uriaşa oportunitate generată de procesul de reconstrucţie a Ucrainei şi să încercăm să punem la masă investitorii români cu cei americani”, a conchis Adrian Negrescu.