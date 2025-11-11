ANAF a demarat o campanie națională de verificări fiscale care îi vizează pe proprietarii de mașini de lux. Președintele Adrian Nica a anunțat că scopul este acela de a stabili dacă valoarea bunurilor deținute de aceste persoane corespunde cu veniturile declarate oficial, vizând direct averea nedeclarată.

ANAF a demarat în această etapă colectarea de date de la direcțiile locale de taxe privind mașinile de mare valoare înmatriculate. Pe baza acestor informații, se va stabili un prag de referință, iar inspectorii vor analiza situația financiară a fiecărui proprietar, urmărind discrepanțele dintre bunurile deținute și veniturile declarate oficial. Președintele ANAF, Adrian Nica, a avertizat că s-a stabilit deja un număr egal de contribuabili ce vor fi verificați în fiecare județ și că, dacă vor fi identificate fapte de evaziune fiscală, vor fi aplicate măsuri legale, inclusiv sechestru pe bunuri și sesizarea organelor competente.

Verificările fac parte dintr-un plan amplu de combatere a evaziunii și implică o colaborare activă cu Direcția Națională Anticorupție (DNA). Pe lângă proprietarii de mașini scumpe, ANAF vizează și saloanele de evenimente care declară lipsă de activitate, deși organizează nunți și botezuri. În aceste cazuri, inspectorii folosesc metode neconvenționale, analizând imaginile de pe camerele de supraveghere și postările de pe rețelele sociale pentru a identifica evenimente nedeclarate. Nica a asigurat că instituția va continua verificările, bazându-se pe digitalizare pentru a face analize clare și țintite.

Șeful ANAF a subliniat că instituția va ținti contribuabilii cu un comportament inadecvat care fac concurență neloială, promițând că „pe contribuabilul onest încercăm să-l vizităm cât mai puțin, poate chiar deloc.” De asemenea, se lucrează la o analiză mai aprofundată a rambursărilor de TVA pentru a diferenția contribuabilul de bună-credință de cel implicat în scheme de fraudă.