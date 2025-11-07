ANAF începe controale la organizatorii de nunți, botezuri și alte evenimente de acest gen. Inspectorii au deja în vizor zeci de astfel de firme cărora li s-au cerut date privind încasările, dar nu s-au conformat.

Din data de 10 noiembrie, Direcția Generală Antifraudă va demara o nouă etapă de controale care vizează peste 80 de contribuabili care nu s-au conformat voluntar. Inspectorii vor urmări emiterea documentelor justificative pentru sumele încasate și îndeplinirea obligațiilor fiscale aferente personalului implicat în organizarea evenimentelor.

ANAF precizează că aceste controale nu vor afecta desfășurarea evenimentelor festive și nu îi vor viza pe participanți, pentru că nu se vor desfășura în timpul evenimentului.

Instituția avertizează că firmele care nu respectă legea vor suporta consecințele fiscale prevăzute.