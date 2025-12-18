În perioada premergătoare sărbătorilor de iarnă, inspectorii Agenției Naționale de Administrare Fiscală au desfășurat verificări în rețelele de hipermarketuri.

În urma acțiunilor, 10 unități din mai multe lanțuri au fost sancționate pentru nerespectarea reglementărilor privind prețurile la alimentele de bază. Amenzile aplicate au însumat milioane de lei.

Abateri majore la carne

Cele mai grave nereguli au fost identificate la comercializarea cărnii. În cazul pulpelor de porc dezosate, adaosul practicat a fost dublu față de plafonul legal de 20%.

Adaosuri exagerate la fructe și legume

Inspectorii au constatat probleme și la alte produse. La prune, adaosul a ajuns la 52%, depășind de peste două ori și jumătate limita legală. La morcovi, marja comercială a fost de 30%, în loc de maximum 20%.

Rezultatele controalelor

În total, 11 firme au fost sancționate, dintre care 10 hipermarketuri, cu amenzi ce au însumat 18 milioane de lei. Acțiunile de control s-au desfășurat între lunile august și noiembrie și vor continua pe întreaga durată a sezonului de iarnă.

Avertismentul autorităților

ANAF a transmis că în această perioadă există un risc crescut ca prețurile la alimente să fie majorate nejustificat, motiv pentru care verificările vor fi intensificate.

