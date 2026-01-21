ANAF a demarat procedurile de executare silită împotriva fostului primar al Capitalei, Sorin Oprescu, pentru recuperarea unui prejudiciu de 500.000 de euro, neputând fi justificat de către acesta.

Acțiunea vine după ce autoritățile i-au confiscat deja vila din zona Herăstrău, inclusă în dosarul de luare de mită pentru care a fost condamnat definitiv.Investigațiile realizate de procurorii DNA au arătat că, în perioada 2012–2015, Sorin Oprescu și partenera sa ar fi obținut peste 3 milioane de lei fără justificare legală. O mare parte din acești bani ar fi fost folosiți pentru achiziția imobilului situat pe strada Herăstrău nr. 42, potrivit ziuaconstanta.ro.Vila din Herăstrău, confiscată în dosarul de corupție

Proprietatea confiscată este alcătuită dintr-un teren intravilan de 340 de metri pătrați și o construcție cu subsol, parter și etaj, având o amprentă la sol de aproape 119 metri pătrați.

Pe 13 mai 2022, Sorin Oprescu a fost condamnat definitiv la 10 ani și 8 luni de închisoare pentru luare de mită, constituirea unui grup infracțional organizat și abuz în serviciu. În cadrul aceleiași sentințe, instanța a dispus confiscarea specială a mai multor bunuri, printre care și vila din Herăstrău cumpărată pe numele iubitei sale.

