Comercianții care nu înlocuiesc produsele neconforme în termen de 30 de zile riscă, începând de duminică, 23 noiembrie 2025, amenzi între 5.000 și 25.000 de lei, potrivit Legii 190/2025, publicată recent în Monitorul Oficial.

Începând cu 23 noiembrie 2025, va intra în vigoare Legea 190/2025 care modifică ordonanța, astfel încât să includă amenzi cuprinse între 5.000 și 25.000 de lei pentru comercianții care nu înlocuiesc produsele defecte în termenul specificat, de 30 de zile.

„Am promulgat săptămâna aceasta legea care introduce amendarea comercianților cu sume cuprinse între 5.000 și 25.000 de lei pentru nerespectarea obligației de a înlocui produsele achiziționate, fie fizic, fie online, atunci când cumpărătorul constată o neconformitate în termen de cel mult 30 de zile de la achiziție. Această modificare asigură aplicarea corectă a drepturilor prevăzute de lege și întărește protecția consumatorilor”, anunţă preşedintele Nicuşor Dan.

În urmă cu doi ani, la începutul lunii iulie, Guvernul decidea să vină în ajutorul consumatorilor, impunând comercianților obligativitatea înlocuirii produselor neconforme în 30 de zile de la achiziționare.

Inițiatorii legii au explicat necesitatea noilor prevederi, arătând că, în practică, comercianții ignorau adesea obligația de a înlocui bunurile neconforme: „Din păcate, legiuitorul, în cadrul procedurilor parlamentare de adoptare a OUG 140/2021 a instituit o nouă obligaţie în sarcina vânzătorului – înlocuirea bunului neconform – însă nu a dispus şi sancţiunile aplicabile pentru abaterile de la prevederile art.11 alin.(7), respectiv refuzul vânzătorului de a înlocui bunul neconform, în termenul stipulat de lege. Absenţa sancțiunii determină în practică multiple refuzuri nejustificate din partea comercianţilor, chiar dacă, în termenul de 30 de zile, consumatorul solicită înlocuirea bunurilor neconforme”.

Sursa: Realitatea Financiara