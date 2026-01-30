Inspectorii Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) au aplicat amenzi contravenționale în valoare de peste 880.000 de lei unor operatori economici din Complexul comercial „Dragonul Roșu”, în urma unor controale desfășurate la data de 28 ianuarie, potrivit unui comunicat de presă al instituției.

Verificările au vizat respectarea legislației în domenii cu impact direct asupra sănătății și siguranței consumatorilor, precum și prevenirea comercializării produselor neconforme sau periculoase. În urma controalelor, comisarii ANPC au constatat numeroase abateri, fiind aplicate 213 amenzi și 15 avertismente.

Totodată, autoritățile au dispus oprirea definitivă de la comercializare a produselor neconforme în valoare de peste 36.000 de lei și oprirea temporară a unor produse estimate la peste 5,1 milioane de lei.

Printre principalele nereguli identificate se numără comercializarea de jucării periculoase fără mențiuni obligatorii privind siguranța, deficiențe de informare în cazul produselor textile și al articolelor de încălțăminte, lipsa indicării compoziției fibroase și punerea pe piață a unor jucării fără date clare despre responsabilul introducerii acestora pe piață.

De asemenea, inspectorii au descoperit echipamente electrice de joasă tensiune fără documente de conformitate cu normele Uniunii Europene, precum și operatori economici care funcționau fără autorizație legală. ANPC subliniază că astfel de controale vor continua pentru protejarea consumatorilor.

Sursa: Realitatea Financiara