Alexandra Păcuraru, vicepreședinte AUR pe regiunea Dobrogea, a lansat un mesaj extrem de ferm despre viitorul României, afirmând că nu mai acceptă să vadă români umiliți și transmițându-le celor care au atacat-o că nu au nicio șansă în fața unei mișcări care „devine din ce în ce mai puternică”. 

