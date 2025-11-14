Alexandra Păcuraru, revenire spectaculoasă la Realitatea Plus, Televiziunea Poporului. Jurnalista și realizatoarea care a cunoscut consacrarea cu emisiunea „Legile Puterii”, dar și cu numeroase relatări în cadrul Caravanei „România Suverană”, se află față în față cu Ionela Arcanu, de la ora 13:00, ÎNTR-O EDIȚIE SPECIALĂ.

PRINCIPALELE DECLARAȚII ALE ALEXANDREI PĂCURARU

Cea mai mare dezamăgire: George Becali

Cea mai mare dezamăgire a fost George Becali, pentru că aveam o relație de prietenie, mergeam la mănăstiri și îl stima că George, Gigi cum îi spune, a investit bani mulți și m-am lăsat influențată de spusele, de informațiile toxice pe care mi le dădea, mulți ani. Ceea ce a încercat el să facă a fost să-mi dezbine familia. Acele momente nu vor rămâne neplătite.

De ce a plecat de la Realitatea Plus?

Cei care mă știu știu că semăn cu tatăl meu. Într-un moment, am luat o decizie de a merge pe un anumit drum, tatăl meu nu a fost de acord. Acel moment cred că m-a răpnit foarte mult. Acum sunt recunoscătoare că am trecut prin acele momente foarte grele pentru că mi-am dat seama că acest drum pe care mi-am dorit să merg îmi priește. Îi mulțumesc acum tatălui meu și înțeleg că a vrut să mă ferească de anumite atacuri.

Alexandra Păcuraru: Mă bucur că numărul telespectatorilor este mult mai mare și că Realitatea Plus este în casa tuturor celor din diaspora. Suveranitatea va fi instalată în România, deși mulți spun că nu va fi așa.

În premieră, Alexandra Păcuraru va face dezvăluiri despre valul suveranist care în prezent provoacă îngrijorări majore în interiorul sistemului, care percepe riscul tot mai mare de a pierde controlul asupra Bucureștiului în urma alegerilor din 7 decembrie pentru fotoliul de primar general.

De asemenea, vor fi abordate o serie de alte subiecte fierbinți ale scenei politice, într-o ediție specială de la ora 13:00, moderată de redactorul-șef Ionela Arcanu.