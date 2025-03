„Suntem în postul Paștelui și în această perioadă sfântă din an trebuie sa avem grija ce vorbim, pe cine rânim voit sau fără voința noastră.

Dacă am tăcut toată această perioadă asta nu înseamna că sunt de acord să fiu folosită și manipulată de unele grupuri de interese.

Am sunat ieri personal, am vorbit cu cei de la RTV și am rugat să nu mai folosească nici imaginea mea, nici numele meu.

Dacă acum în postul Paștelui nu pot spune mai multe să se pregătească toți cei care m-au folosit și au încercat să se folosească de imaginea mea ca să creeze imaginea unui curent suveranist s-au înșelat. Iar pe 20 aprilie, după ce trec sfintele sărbători vom vorbi și voi spune tot ceea ce știu așa cum mă cunoașteți.

Referitor la declarațiile lui Gigi Becali, e păcat. Chiar am crezut că este un bun creștin și chiar am crezut că este un bun familist.

Ceea ce a făcut este de neiertat, să-i fie rușine. Și la fel îi spun și lui Ghiță din Belgrad, să-i fie rușine. M-a folosit mult prea mult și s-a ajuns mult prea departe.

Așa cum mă cunoașteți, sunt credincioasă și vreau pace, nu doar vorbesc despre pace, dar atunci când lucrurile depășesc linia roșie mai devreme sau mai târziu, vor primi exact atacurile pe care le-au lansat asupra mea și familiei mele.

Apropo de familia mea, nu există pe acest binecuvântat pământ familie care să nu aibă tensiuni, care să nu aibă certuri, dar sângele ne-a dovedit Iisus Hristos nu se face apă.”, a declarat Alexandra Păcuraru în exclusivitate pentru Realitatea PLUS.