Jurnalista a acuzat autoritățile de „batjocură” față de contribuabili, reproșându-le multiple creșteri de taxe și lipsa de transparență în cheltuirea banilor publici. Ea a menționat că „românii plătesc taxe de trei ori mai mari pentru case, de două ori pentru mașini și rate tot mai mari la bănci”, susținând că măsurile fiscale împovărează populația și mediul de afaceri.

Totodată, Alexandra Păcuraru a criticat și deplasările externe ale lui Nicușor Dan, afirmând că „vizitele în Franța sau alte țări nu aduc beneficii românilor, ci servesc interese străine”. Ea a făcut referire și la posibile discuții privind investițiile franceze în sectorul energetic românesc, acuzând lipsa de transparență a Guvernului.

„La mulți ani! La mulți binecuvântați ani, România! 2026 să pună lumină pe adevăr, iar noi, cetățenii României, să redevenim suverani aici, în țara noastră, și nu sclavi îndatorați de generații, așa cum își dorește actuala putere.

Nicușor promitea în campanie că nu va crește TVA-ul și a bubuit. Mâine pleacă iar la Macron să ia directive pentru ce, în interesul cui? Pentru francezi, evident, nu în interesul românilor. Povestea invitatul său, domnul Sabin, despre centrala de la Mărișel – centrala făcută de Ceaușescu – nu s-a mai investit niciun leu în acea centrală.

Data trecută, vizita lui Nicușor în Franța nu știu cum s-a încheiat, pentru că nu a prezentat oficial niciun proiect concret, dar știm că ne-am îndatorat și împrumutat ca să cumpărăm de la francezi și nu numai – arme pentru Ucraina. Acum este posibil să aflăm că dăm francezilor hidrocentralele pe care le mai avem active în România.

Ilie Sărăcie promitea că în 2026 nu vor mai fi creșteri și iată că plătim taxe de trei ori mai mari pentru casă, de două ori pentru mașini, rate mai mari la bănci, prețuri mai mari la raft. Ilie Sărăcie taie în continuare în carne vie, asta face: ia pielea de pe români, iar cei care sunt cuminți și se conformează trebuie să intre repede pe ghiseul.ro ca să beneficieze de acea reducere de 10%.

Deci el a mărit taxele de trei ori, dar oferă o reducere de doar 10% dacă plătești la timp online. Așa bătaie de joc n-am întâlnit în viața mea! Această aplicație, în primul rând, este aproape nefuncțională, pică foarte des când este accesată, iar Bolojan știe acest lucru. El cere să facem plăți online la timp, altfel vor fi penalizări, dar el nu folosește această aplicație.

Să-ți fie rușine, Ilie Bolojan! Să-ți fie rușine, Nicușor Dan! Acum sunt surprinși că românii vor să se unească, să iasă în stradă, să-și strige durerea, disperarea, pentru că nu vor ca ai lor copii să plece în țări străine. Nu vor! Vor să rămână stăpâni aici.

De unde să plătească toate aceste taxe mărite? Din ce bani, dacă banii sunt aceiași? Ce se va întâmpla cu acești oameni care nu au bani să plătească la timp de trei ori taxa pe casă? Vor avea penalizări, vor avea popriri pe toate conturile, apoi vor fi executați silit. Își vor pierde foarte mulți români casele în 2026. Și cine îi va apăra?

La fel se va întâmpla și cu cei care au luat credite bancare pentru nevoi personale sau pentru afacerile lor. Nu vor avea bani să plătească ratele la termen, vor fi executați. Mulți antreprenori vor falimenta, mulți români vor rămâne șomeri în 2026.

În concluzie, românii au dreptate. Îi înțeleg perfect că vor să iasă uniți în stradă, să protesteze pașnic în fața Guvernului, să se simtă respectați în România și nu călcați în picioare și pedepsiți că muncesc și lasă bani aici, în țara copiilor lor.

De ce sunt pedepsiți? Pentru că nu reușesc să plătească taxele lui Ilie Sărăcie? Sunt alături de toți antreprenorii, agricultorii, fermierii și transportatorii, sunt alături de toți cetățenii României, pentru că România este țara noastră, casa noastră, țara copiilor noștri și a nepoților noștri nenăscuți.

Gata cu minciunile! Gata cu sărăcia și cu bătaia de joc la adresa românilor! Doar uniți vom reuși să ne luăm țara înapoi, cu credință tare că vom redeveni suverani la noi acasă.

Dumnezeu să fie cu noi!”, a declarat Alexandra Păcuraru la Realitatea Plus.