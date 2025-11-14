Alexandra Păcuraru a revenit la Televiziunea Poporului. Realizatoarea tv a intervenit în exclusivitate pentru a-și arăta susținerea față de Anca Alexandrescu în cursa pentru Primăria Capitalei.

Alexandra Păcuraru a revenit la Televiziunea Poporului. Realizatoarea tv a intervenit în exclusivitate pentru a-și arăta susținerea față de Anca Alexandrescu în cursa pentru Primăria Capitalei. Alexandra a explicat și motivul retragerii din presă și a demascat jocul murdar făcut Gigi Becali și fugarul Ghiță pentru a confisca valul suveranist.

Într-o declarație exclusivă, Alexandra Păcuraru a afirmat că se simte în linie cu Anca Alexandrescu în lupta pentru București, văzând în candidatura ei o șansă reală de a schimba traseul politic al Capitalei.