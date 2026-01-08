Situație de urgență în sistemul energetic, din cauza condițiilor meteo tot mai nefavorabile. Ministrul Energiei a convocat de urgență Comandamentul Energetic Național, în contextul avariilor extinse și al numărului tot mai mare de consumatori rămași fără electricitate. Cea mai gravă situație este în județul Alba.

Ședința Comandamentului are loc la ora 10:30, la sediul Dispecerului Energetic Național, iar la 11:30 ministrul Bogdan Ivan este așteptat să susțină declarații de presă privind situația din teren și măsurile dispuse, potrivit Agerpres.

Sedința are loc în contexul emiterii unor noi averizări meteo de vreme severă, dar și a agravării situației din județul Alba. în cursul dimineții.

Potrivit Prefecturii, 4.839 de utilizatori din 9 unități administrativ-teritoriale sunt nealimentați cu energie electrică. În teren acționează 10 echipe DEER – Sucursala Alba, care încearcă să remedieze avariile provocate de ninsorile abundente și vântul puternic.

Pentru zonele cele mai afectate au fost dislocate 24 de generatoare, dintre care 7 aparțin IGSU și 17 companiei DEER.