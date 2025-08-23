O nouă reclamă frauduloasă a unei scheme piramidale care promite venituri suspect de mari se folosește abuziv de numele unor oficiali ai statului și ale unor instituții bancare respectabile, cu scopul de a induce în eroare. De această dată, este vizat președintele Senatului, Mircea Abrudean, care apare în mod fals ca susținător al unei platforme de investiții numite „BT Invest”. În materialul respectiv este utilizat abuziv și numele Banca Transilvania, pentru a crea aparența unei susțineri oficiale și a conferi credibilitate schemei.

În realitate, aceste reclame redirecționează către site-uri clonă, create pentru a colecta date personale și financiare de la victime. Directoratul Național de Securitate Cibernetică reamintește că astfel de campanii sunt metode de fraudă online, construite pentru a manipula emoțiile și a convinge potențialele victime să furnizeze date personale sau să transfere bani către atacatori.

Recomandări de securitate cibernetică:

Fiți vigilenți la anunțurile care promit profituri garantate sau câștiguri rapide.

– Verificați întotdeauna autenticitatea ofertelor direct pe site-urile oficiale ale instituțiilor.

– Nu completați formulare online care solicită date financiare sau personale pe pagini necunoscute.

– Evitați să dați click pe linkuri din reclame sponsorizate suspecte sau mesaje private nesolicitate.

– Raportați imediat astfel de pagini false către platforma social media și către DNSC la 1911 sau prin formularul online: https://pnrisc.dnsc.ro/

Manipulări video cu vedete și oficiali români

În ultimele luni, mai multe personalități publice din România au fost victime ale unor clipuri video trucate (deepfake), folosite pentru a promova platforme de investiții false care promiteau câștiguri garantate și rapide.

Andreea Esca

Imaginea și vocea vedetei ProTV au fost folosite într-un clip fals care promova o schemă de investiții cu profituri lunare garantate.

Esca nu are nicio legătură cu aceste platforme și nu a susținut vreodată astfel de inițiative.

Mugur Isărescu

Guvernatorul BNR a fost implicat fraudulos într-un videoclip care pretindea că Banca Națională sprijină o platformă de investiții numită „BT Invest”.

În realitate, BNR nu are nicio legătură cu aceste inițiative, iar imaginea lui Isărescu a fost folosită fără consimțământ.

Marcel Ciolacu