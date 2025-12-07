România intră astăzi într-o nouă etapă a alegerilor locale parțiale. La data de 7 decembrie 2025, în mai multe unități administrativ-teritoriale din țară are loc scrutinul pentru ocuparea unor funcții rămase vacante de primar și Președinția consiliului Județean Buzău, mandatele urmând să fie exercitate până la alegerile locale din 2028.

În centrul atenției se află alegerea Primarului General al Municipiului București, unde 1.782.163 de alegători sunt așteptați la urne.

Pe tot parcursul zilei, cele mai noi informații, statistici, rezultate parțiale și exit-poll-uri vor fi disponibile pe www.realitatea .net.

Au mai rămas 7 ore până la închiderea urnelor. Românii sunt așteptați, în continuare, să-și exercite dreptul de vot.

Chiar dacă peste 300.000 de bucureșteni au votat până la această oră, prezența la urne rămâne în continuare una scăzută. Ca și procente, vorbim despre puțin peste 17%.

În Bucureşti, pentru locul rămas vacant după ce Nicuşor Dan a fost ales preşedinte, s-au înscris şi au rămas pe buletinul de vot 17 candidaţi, din care doi – Vlad Gheorghe şi Orlando Teodorovici – şi-au anunţat apoi retragerea, unul în favoarea candidatului liberal Ciprian Ciucu, iar celălalt în favoarea social-denocratului Daniel Băluţă.

Înscrişi pentru scrutinul de duminică sunt 11 candidaţi susţinuţi de partide politice şi şase independenţi.

Prima poziţie de pe buletinele de vot este ocupată de Cătălin Drulă (USR), urmat de Ciprian Ciucu (PNL), Burcea George-Valentin – Partidul Oamenilor Tineri; Alexandrescu Anca-Nicoleta – Alianţa electorală,„Dreptate pentru Bucureşti” dintre Alianţa pentru Unirea Românilor şi Partidul Naţional Ţărănesc Creştin Democrat; Băluţă Daniel – Partidul Social Democrat. Lazăr Rareş – Partidul România în Acţiune, Gheorghe Vlad-Dan – candidat independent, Negrotă Angela – candidat independent, Ciceală Ana-Maria – Sănătate Educaţie Natură Sustenabilitate, Creţu Oana – Partidul Social Democrat Unit, Macovei Gheorghe – Partidul România Mare, Florea Liviu-Gheorghe – Partidul Naţional Tărănesc Maniu Mihalache, Lasca Mihai-Ioan – Patrioţii Poporului Român, Teodorovici Eugen-Orlando – candidat independent, Neţoiu Gheorghe – candidat independent, Trifu Dănut-Angelo – candidat independent, Filip Constantin-Titian – candidat independent.

Tot duminică, au loc alegeri pentru şefia Consiliului Judeţean Buzău, după ce social-democratul Lucian Romaşcanu a renunţat la funcţie, în favoarea unui post la Curtea de Conturi Europeană. Opt candidaţi îşi dispută postul: Marcel Ciolacu, Ştefăniţă Avrămescu (AUR), Mihai Răzvan Moraru (independent, susţinut de PNL şi USR), Silviu Iordache (independent), Gabriel Pană (ACT), Adrian Dogaru (SOS România), Dragoş Brânzea (POT), Mihai Budescu (PRM).

Se defăşoară alegeri pentru primari şi în 12 localităţi, din 10 judeţe: comuna Remetea, judeţul Bihor; comuna Mihai Eminescu, judeţul Botoşani; comuna Marga, judeţul Caraş-Severin; comuna Dobromir, judeţul Constanţa; comuna Lumina, judeţul Constanţa;oraşul Găeşti, judeţul Dâmboviţa; comuna Sopot, judeţul Dolj; comuna Valea Ciorii, judeţul Ialomiţa; comuna Vânători, judeţul Iaşi; comuna Poienile de sub Munte, judeţul Maramureş; comuna Şieu, judeţul Maramureş; comuna Cârţa, judeţul Sibiu. Au fost necesare noi alegeri după ce foştii edili fie au murit, fie au fost condamnaţi pentru diverse infracţiuni sau au fost declaraţi incompatibili, fie au demisionat din diverse cauze.