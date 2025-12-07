Aproape 1,8 milioane de bucureşteni sunt aşteptaţi duminică la urne pentru a-şi alege primarul dintre cei 15 competitori rămaşi în cursa electorală după ce doi dintre ei şi-au anunţat retragerea, numele lor rămânând însă pe buletinele de vot. Alegeri pentru posturile de primar au loc şi în alte 12 localităţi din 10 judeţe, în timp ce la Buzău, 8 competitori îşi dispută şefia Consiliului Judeţean. Cei peste 2,1 milioane de alegători care votează duminică îşi vor exercita dreptul de vot în 1.771 de secţii, începând de la ora 07:00 şi până la ora 21:00, fără posibilitatea prelungirii programului de vot. Pe site-ul www.realitatea.net , vei găsi, pe tot parcursul zilei de duminică, 7 decembrie 2025, cele mai noi informații legate de procesul electoral. Tot aici veți putea găsi, în timp real, statistici , iar la ora 21.00 primul exit poll realizat de AVANGARDE-CURS și sondajul INSOMAR, precum și analize politice, dar și rezultate parțiale oficiale BEC și BEM rezultate finale oficiale BEC ȘI BEM.

UPDATE 9:11- Președintele Nicușor Dan a ajuns la secția de vot din Capitală. Acesta este însoțit de partenera sa, Mirabela Grădinaru.

UPDATE 9.03 – Ciprian Ciucu, unul dintre candidații pentru funcția de primar al Capitalei, a ajuns duminică dimineață la secția de vot, unde și-a exercitat dreptul de a alege. Peste 36.000 de bucureșteni s-au prezentat la urne. Prezența la vot a depășit pragul de 2%.

UPDATE 9:00 – Prezența la vot este de 1,91%.

UPDATE 8:51- S-a depășit pragul de 30.000 de votanți și ne apropiem de o prezență la vot de două procente.

Prezența la vot pe sectoare:

Sectorul 6 conduce, depășind Sectorul 1.

UPDATE 8:38 – Peste 25.000 de bucureșteni au votat deja.

UPDATE 8:30 – Fruntași în ceea ce privește prezența la vot sunt bucureștenii din Sectorul 1 – 1,36%.

În total, 1,25 de prezențe – prezența la vot în Capitală. În ceea ce privește prezența la vot în funcție de gen, până la această oră la urne s-au prezentat mai mulți sunt bărbați decât femei. Vorbim despre 50,28 de procente comparativ cu 49,72 de procente.

În funcție de vârstă:

18-24 de ani – 4,84%

25-34 de ani – 7,51%

35-44% de ani – 14,08%

45-64 de ani – 43%

65+ ani – 30,55%

UPDATE 8:18 – Aproape 20.000 de bucureșteni.

Sectorul 1 este în continuare fruntaș, în vreme ce sectorul 3 este codaș. Cele mai multe secții de vot se află în sectoarele 3 și 6.

UPDATE 8:11 – S-a depășit pragul de 1% prezență la vot în Capitală. Până la această oră au votat 18.493 de oameni.

Prezența la vot pe sectoare:

UPDATE 8:06 – Peste 17.000 de bucureșteni și-au exercitat dreptul de vot.

UPDATE 8.00 – Peste 16.000 de bucureșteni au votat deja.

UPDATE 7:54 – Am depășit 14.000 de votanți în Capitală și ne apropiem de 1% prezență la vot.

UPDATE 7:47 – Cifrele sunt în dinamică.

Prezența la vot pe sectoare:

În ceea ce privește Capitala, per ansamblu, 0,68 de bucureșetni și-au exprimat prezența la vot.

UPDATE 7:38 – 11.1504 de persoane s-au prezentat la vot în Capitală.

Prezența la vot pe sectoare:

Media de vârstă este între 45 și 54 de ani, aproape 44% dintre bucureștenii care au votat până acum.

UPDATE 7:35 – Urnele deschise de 34 de minute și ne apropiem de 11.000 de votanți în Capitală. Peste 1,8 milioane de bucureșteni vor vota astăzi. Peste 1289 de secții de votare. La aceste alegeri pot vota doar cei care au buletinul în București. Votul poate fi exercitat DOAR la secția unde este arondată adresa de domiciliu sau de reședință.

UPDATE 7:30 – Au votat deja peste 10.000 de bucureșteni.

UPDATE 7:20 – Urnele s-au deschis de 19, iar aproape 8500 de persoane s-au prezentat la vot.

Prezența la vot pe sectoare:

Conform datelor, cei mai mulți bucureșteni care s-au mobilizat sunt din Sectorul 1. Media de vârstă este de 45-54 de ani. Peste 44%. În cea mai mare parte sunt femei – peste 50%. Cifrele se schimbă însă de la minut la minut și asta deoarece oamenii continuă să vină la vot în număr impresionant încă de la primele ore ale dimineții.

UPDATE 7:15 – Mobilizare impresionantă la urne. Peste 5000 de bucureșteni au votat deja până la această oră.

UPDATE 7:07 – Peste 3.200 de bucureșteni au votat deja duminică dimineață.

UPDATE – Urnele de vot s-au deschis în Capitală. Pe listele permanente și complementare sunt înscriși 1.803.728 de alegători.

ȘTIREA INIȚIALĂ

În Bucureşti, pentru locul rămas vacant după ce Nicuşor Dan a fost ales preşedinte, s-au înscris şi au rămas pe buletinul de vot 17 candidaţi, din care doi – Vlad Gheorghe şi Orlando Teodorovici – şi-au anunţat apoi retragerea, unul în favoarea candidatuui liberal Ciprian Ciucu, iar celălalt în favoarea social-denocratului Daniel Băluţă.

Înscrişi pentru scrutinul de duminică sunt 11 candidaţi susţinuţi de partide politice şi şase independenţi.

Prima poziţie de pe buletinele de vot este ocupată de Cătălin Drulă (USR), urmat de Ciprian Ciucu (PNL), Burcea George-Valentin – Partidul Oamenilor Tineri; Alexandrescu Anca-Nicoleta – Alianţa electorală,„Dreptate pentru Bucureşti” dintre Alianţa pentru Unirea Românilor şi Partidul Naţional Ţărănesc Creştin Democrat; Băluţă Daniel – Partidul Social Democrat. Lazăr Rareş – Partidul România în Acţiune, Gheorghe Vlad-Dan – candidat independent, Negrotă Angela – candidat independent, Ciceală Ana-Maria – Sănătate Educaţie Natură Sustenabilitate, Creţu Oana – Partidul Social Democrat Unit, Macovei Gheorghe – Partidul România Mare, Florea Liviu-Gheorghe – Partidul Naţional Tărănesc Maniu Mihalache, Lasca Mihai-Ioan – Patrioţii Poporului Român, Teodorovici Eugen-Orlando – candidat independent, Neţoiu Gheorghe – candidat independent, Trifu Dănut-Angelo – candidat independent, Filip Constantin-Titian – candidat independent.

Tot duminică, au loc alegeri pentru şefia Consiliului Judeţean Buzău, după ce social-democratul Lucian Romaşcanu a renunţat la funcţie, în favoarea unui post la Curtea de Conturi Europeană. Opt candidaţi îşi dispută postul: Marcel Ciolacu, Ştefăniţă Avrămescu (AUR), Mihai Răzvan Moraru (independent, susţinut de PNL şi USR), Silviu Iordache (independent), Gabriel Pană (ACT), Adrian Dogaru (SOS România), Dragoş Brânzea (POT), Mihai Budescu (PRM).

Se defăşoară alegeri pentru primari şi în 12 localităţi, din 10 judeţe: comuna Remetea, judeţul Bihor; comuna Mihai Eminescu, judeţul Botoşani; comuna Marga, judeţul Caraş-Severin; comuna Dobromir, judeţul Constanţa; comuna Lumina, judeţul Constanţa;oraşul Găeşti, judeţul Dâmboviţa; comuna Sopot, judeţul Dolj; comuna Valea Ciorii, judeţul Ialomiţa; comuna Vânători, judeţul Iaşi; comuna Poienile de sub Munte, judeţul Maramureş; comuna Şieu, judeţul Maramureş; comuna Cârţa, judeţul Sibiu. Au fost necesare noi alegeri după ce foştii edili fie au murit, fie au fost condamnaţi pentru diverse infracţiuni sau au fost declaraţi incompatibili, fie au demisionat din diverse cauze.