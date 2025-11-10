Omul de afaceri Sile (Vasile) Pușcaș a răspuns public, luni, acuzațiilor din dosarul de delapidare și înșelăciune în care este vizat, alături de reprezentanți ai companiilor Drusal SA și Drusal City. Prejudiciul estimat de anchetatori se ridică la peste 22 milioane de lei, cea mai mare parte în dauna Eco Bihor, fostul operator al gropii de gunoi din Oradea.

Într-o conferință de presă, Pușcaș a declarat că dosarul este „fabricat” și că nu există fapte penale. Acesta susține că Drusal nu are datorii către Eco Bihor, ci „din contră”, ar avea de recuperat bani din contracte aflate încă în litigiu.

Săptămâna trecută, procurorii și polițiștii bihoreni au făcut percheziții la sediile firmelor, iar administratorul și directorul economic au fost audiați. Ancheta vizează presupuse neplăți ale taxelor pentru gestionarea deșeurilor transportate din Maramureș la Oradea în perioada 2022–2024.

„Vreau să lămuresc câteva puncte esențiale: cine a inventat acest dosar, cine îl orchestrează, pentru a denigra imaginea unor persoane nevinovate”, a declarat, luni, în cadrul unei conferințe de presă omul de afaceri Sile Pușcaș.

„Vreau să lămurim cu înscrisuri doveditoare faptul că Drusal SA și Drusal City, domnul director Marius Morar, doamna contabilă Nicoleta Babaș, nu sunt vinovați cu absolut nimic. Sunt doar acuzații mincinoase, nu există nici urmă de faptă penală în acest dosar, puternic mediatizat din motive politice. Și un alt punct important vizează modul în care s-a ajuns la acest dosar, din ce motive și care sunt beneficiile materiale ce stau în spate.

Declarația de presă, pe care ne-o asumăm 100%, se bazează pe adevăr, pe acte și înscrisuri incontestabile și un șir de întâmplări reale, publice, care au avut loc în ultima perioadă”, a explicat Sile Pușcaș.

Atac la premier: „Dosarul penal este o acțiune de răzbunare, un ordin de execuție de la Ilie Bolojan”

„Acest dosar penal este o acțiune de răzbunare, un ordin de execuție venit direct de la domnul Ilie Bolojan, pe persoană fizică. Nu ca reprezentant al unei instituții a statului român.

Este de notorietate faptul că, de multă vreme, domnul Bolojan este comandantul județului Bihor, care funcționează ca o «castă» închisă atât pe plan politic, financiar cât și pe plan juridic”, susține omul de afaceri.

„Ordin dat de domnul Bolojan locotenenților săi – domnul Florin Birta, actualmente primarul municipiului Oradea, procurorului Cristian Ardelean, zis și «Portocală» de Bihor, spaima judecătorilor și oamenilor de afaceri – este respectat cu strictețe de către aceștia.