Autoritatea Electorală Permanentă a finalizat centralizarea proceselor-verbale din secțiile de votare pentru alegerea primarului general al Capitalei.

ORA 7:00 – Ciprian Ciucu este noul primar al Capitalei după cea mai mică prezență la urne din ultimii ani în București, cu un scor de 36,16%.

Anca Alexandrescu este candidata clasată pe a doua poziție, după aceste alegeri, obținând un scor de 22%.

Pe locul 3 este candidatul PSD, Daniel Băluță, cu 20%.

ORA 01:30 – Ciprian Ciucu, candidatul Partidului Național Liberal, a obținut 36,16% din voturi, la alegerile locale parțiale organizate duminică pentru funcția de primar general al municipiului București, arată datele publicate, în timp real, pe site-ul Autorității Electorale Permanente, după centralizarea a 1288 de procese verbale din numărul total de 1.289.



Pe locurile următoare se află Anca Alexandrescu (Alianța electorală „Dreptate pentru București”) cu 21,94%, Daniel Băluță (Partidul Social Democrat) cu 20,51%, Cătălin Drulă (Uniunea Salvați România) cu 13,90% și Ana Ciceală (SENS) – 5,85%.

