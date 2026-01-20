Fostul ministru al fondurilor europene și deputat PSD, Adrian Câciu, lansează un atac extrem de dur la adresa premierului Ilie Bolojan, acuzându-l că ar fi responsabil pentru intrarea României în recesiune. Câciu afirmă că prăbușirea consumului și „managementul economic dezastruos” al actualului premier ar fi împins economia în zona negativă, în timp ce Guvernul ar încerca să cosmetizeze situația prin discursuri despre deficit.

Deputatul PSD susține că Bolojan ar fi sacrificat economia pentru a-și consolida puterea politică, acuzându-l că a pierdut miliarde de euro, a lăsat populația fără utilități și că încearcă să controleze statul „pe persoană fizică”. Tonul mesajului este unul dintre cele mai agresive atacuri politice lansate în ultimele luni.

Adrian Câciu, atac dur la adresa lui Bolojan: „România este în recesiune din cauza lui!”

„Știrea care nu există:

ROMÂNIA ESTE ÎN RECESIUNE!!!

Asta este realitatea. Consumul s-a prăbușit, managementul economic dezastruos al lui Bolojan ne-a bagat în recesiune.

Se vor lăuda cu deficitul.

V-am spus, în postarea anterioară că AU MINȚIT! Vor pune toate trompetele să vă spună ce perfomant e Bolojan. Vor minti! Pentru că Bolojan ne-a bagat în RECESIUNE!

Pentru că a refuzat să stimuleze economia. Doar ca sa se laude o zi a dat foc la o țară întreaga! Întrebam, anterior, pentru ce a făcut asta! Vă dau răspunsul: ca să preia țara pe persoană fizica!

Să îsi pună oamenii în functii în timp ce îi jupoaie pe români! Timp în care a arătat cu degetul la dusmanul de clasă! Timp în care a pierdut 7 miliarde euro! A lăsat sute de mii de oameni făra apă potabilă și făra caldură! Un NERO contemporan!

Asta e părerea mea!”, a punctat social-democratul.