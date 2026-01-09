Controversatul acord de liber schimb dintre Uniunea Europeană și blocul sud-american Mercosur este supus astăzi votului la reuniunea liderilor europeni.

Dacă va trece, tratatul UE–Mercosur ar crea cea mai mare zonă de liber schimb la nivel global, cu aproximativ 700 de milioane de consumatori și o integrare economică fără precedent între cele două blocuri.

Deși președintele Franței, Emmanuel Macron, a anunțat categoric că Parisul va vota împotrivă, opoziția Franței pare, în acest moment, insuficientă pentru a opri acordul.

Italia, care până recent se afla în tabăra criticilor, pare să fi fost convinsă de concesiile negociate de Comisia Europeană și dă semne că s-ar putea alătura statelor favorabile. Germania conduce grupul susținătorilor și consideră tratatul crucial în actualul context geopolitic.

Macron și-a reconfirmat poziția de respingere, iar Franța a încercat în ultimele luni să coaguleze un front comun împreună cu Polonia, Ungaria, Austria și Irlanda.

Totuși, avantajul pare să se mute spre tabăra condusă de Germania, care insistă pentru o aprobare rapidă. În cazul unui vot favorabil astăzi, semnarea oficială ar urma să aibă loc săptămâna viitoare, în Paraguay, de către președinta Comisiei Europene.

