În realitate, dacă privim din perspectiva autorilor graficului realizat de organizația GRAIN, avem de-a face cu o mutație profundă și periculoasă: subordonarea agriculturii în fața comerțului global, cu costuri majore pentru mediu, pentru fermieri și, în mod special, pentru statele periferice ale Uniunii Europene, precum România.

Filozofia autorilor: comerțul înaintea climei, fermierul după

Graficul GRAIN nu este un exercițiu neutru de statistică. Este o critică politică mascată sub forma unui infografic. Mesajul central este clar: acordul UE–Mercosur va stimula masiv schimburile comerciale exact în acele sectoare agricole care au cel mai mare impact climatic – carne de vită, soia, etanol, produse lactate industriale.

Creșteri de +1200% la lapte praf degresat, +710% la brânzeturi, +540% la etanol sau +50% la carne de vită nu sunt simple cifre. Ele indică o reconfigurare a fluxurilor agricole globale, în care producția intensivă din America de Sud intră agresiv pe piața europeană, iar UE își exportă surplusurile industriale procesate.

Este o filozofie veche, relansată sub un discurs „verde”:

– producție masivă,

– lanțuri lungi de aprovizionare,

– externalizarea costurilor de mediu și sociale.

Comerțul global câștigă. Agricultura locală pierde.

Pentru România, acest acord este o amenințare structurală, nu o oportunitate.

Agricultura românească nu este una hiperindustrializată, ci una:

•fragmentată,

•subcapitalizată,

•dependentă de costuri locale (energie, inputuri, forță de muncă),

•vulnerabilă la dumping comercial.

Intrarea masivă pe piața UE a:

•cărnii de vită sud-americane,

•cărnii de pasăre produse la scară industrială,

•etanolului și a derivatelor agricole ieftine,

va crea presiune directă pe prețuri, exact în segmentele în care fermierii români abia supraviețuiesc.

Nu vorbim despre competiție „loială”. Vorbim despre asimetrie:

•ferme gigantice din Brazilia sau Argentina,

•standarde de mediu mai relaxate,

•costuri salariale incomparabile,

•acces facil la piețele UE.

Politica agricolă comună, golită de conținut

Acordul UE–Mercosur intră într-o contradicție frontală cu Politica Agricolă Comună (PAC).

În timp ce fermierii români sunt obligați:

•să reducă pesticide,

•să lase terenuri pârloagă,

•să respecte condiționalități verzi costisitoare,

UE deschide piața pentru produse:

•provenite din zone cu defrișări masive,

•cu amprentă de carbon ridicată,

•fără trasabilitate reală.

Mesajul transmis agricultorului român este devastator:

„Tu respectă regulile. Piața o deschidem pentru alții.”

Dezastrul economic: balanță comercială și faliment rural

România este deja deficitară pe lanțul valoric agricol: exportăm materie primă ieftină și importăm produse procesate scumpe. Acordul UE–Mercosur adâncește exact această logică.

Consecințele probabile:

•falimentarea fermelor mici și mijlocii,

•abandonarea terenurilor agricole,

•creșterea dependenței de importuri,

•depopularea accelerată a mediului rural.

Este o dezindustrializare agricolă mascată, în care România devine piață de desfacere, nu actor.

Comerț vs. suveranitate alimentară

Dincolo de cifre, acordul ridică o problemă de suveranitate alimentară.

Într-o lume marcată de:

•crize geopolitice,

•perturbări ale lanțurilor de aprovizionare,

•conflicte comerciale,

a sacrifica agricultura locală pe altarul comerțului global este o eroare strategică.

Agricultura nu este un simplu sector economic. Este:

•securitate națională,

•stabilitate socială,

•control asupra hranei.

Concluzie: un acord bun pentru statistici, prost pentru România

Acordul UE–Mercosur poate arăta bine în rapoarte de comerț și grafice colorate. Dar pentru România, el înseamnă:

•presiune pe fermieri,

•distorsiuni de piață,

•pierdere de competitivitate,

•risc social și economic major.

Graficul GRAIN spune adevărul pe care Bruxelles-ul evită să-l rostească: nu agricultura contează, ci volumul de comerț.

Iar când comerțul câștigă cu orice preț, agricultura românească plătește factura.