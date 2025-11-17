Ucraina și Grecia au semnat duminică, la Atena, un acord esențial pentru furnizarea de gaze naturale lichefiate (GNL) americane către Kiev în perioada decembrie 2025 – martie 2026. În contextul intensificării atacurilor rusești asupra infrastructurii energetice ucrainene, înțelegerea urmărește să asigure necesarul de gaze al țării în timpul unei ierni care se anunță extrem de dificilă.

Acordul a fost parafat de compania greacă de stat DEPA și de compania ucraineană Naftogaz, în prezența premierului grec Kyriakos Mitsotakis și a președintelui Volodimir Zelenski. Liderul grec a subliniat că relația bilaterală intră într-o „nouă dimensiune crucială”, odată cu crearea unui coridor energetic sigur, din Grecia către Ucraina, sprijinit de infrastructura strategică din portul Alexandroupolis.

Zelenski a mulțumit Statelor Unite pentru sprijinul care permite accesul Ucrainei la surse diversificate de gaze și a avertizat că iarna următoare va fi „o provocare imensă” pentru populația ucraineană, aflată sub amenințarea constantă a dronelor și rachetelor rusești. Ucraina estimează că trebuie să își crească importurile de gaze cu aproximativ 30% pentru a compensa pierderile din producția internă.

Gazele ce vor tranzita coridorul vertical Grecia–Bulgaria–România–Republica Moldova–Ucraina vor fi finanțate de partenerii europeni și de guvernul de la Kiev. Zelenski a anunțat deja existența unor acorduri de finanțare în valoare de circa două miliarde de euro.

Pe fundalul obiectivului UE de a elimina aproape complet importurile de gaze rusești până în 2027, Grecia devine o poartă energetică majoră pentru GNL american. Dezvoltarea infrastructurii din Alexandroupolis și semnarea unor contracte pe termen lung cu exportatori americani contribuie la reducerea dependenței europene de gazul rusesc, deși GNL-ul rămâne mai scump decât gazele transportate prin conducte — un factor care pune presiune pe competitivitatea industriei europene.

