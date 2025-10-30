În ajunul Zilei Naționale, Bucureștiul se pregătește să găzduiască unul dintre cele mai emoționante și puternice evenimente dedicate românismului autentic. Pe 25 noiembrie 2025, de la ora 19:00, Sala Palatului va deveni scena unui spectacol ce celebrează identitatea, tradițiile și patrimoniul cultural al poporului român: „Acasă-i România”, un eveniment de marcă semnat de producătoarea Laura Olteanu.

Atmosfera va fi una de sărbătoare, de recunoștință și de întoarcere la rădăcini, într-o perioadă în care întreaga țară își amintește de valorile care ne unesc și ne definesc ca națiune.

O orchestră legendară și artiști de excepție

Spectacolul îi va avea în prim-plan pe Orchestra „Lăutarii” din Chișinău, condusă cu măiestrie de Maestrul Nicolae Botgros, un simbol al păstrării folclorului românesc la cel mai înalt nivel. Sub bagheta sa, acordurile muzicii tradiționale capătă noi dimensiuni, devin imnuri de suflet și liant între generații.

Scena va reuni nume sonore ale culturii și muzicii populare:

Nicolae Furdui Iancu, vocea muntilor Apuseni, simbol al cântecului patriotic, Veta Biris, doamna doinelor de foc si a rugăciunilor în vers, Ionut Fulea, glasul Ardealului patriotic, Mariana Anghel, vocea identitătii nationale, Cornel Borza, glasul Bihorului autentic, Vasilica Tătaru, Alexandru Brădătan, Paul Ananie, Andreea Haisan, Oana Tomoiagă, reprezentanti ai noii generatii de artisti care duc mai departe comoara folclorului românesc, Dan Puric – actor si eseist, vocea profundă a demnitătii nationale si a culturii cu rost, Dorel Visan – Maestru al cuvântului rostit, al artei profunde si al spiritului românesc autentic.

„Acasă-i România” este mai mult decât un concert: este o declarație de apartenență și un elogiu adus poporului român. Un eveniment care evocă esența identității noastre, într-o lume în continuă schimbare.

Eveniment organizat cu prilejul Zilei Nationale a României, într-o atmosferă de pretuire fată de neam, istorie si identitate, Un concert – manifest despre cine suntem, de unde venim si încotro ne ducem. O seară în care România cântă prin vocile celor care o iubesc.

Biletele se găsesc pe:

https://www.iabilet.ro/bilete-acasa-i-romania-spectacol-115575

https://ticketstore.ro/ro/bilete/9874/acasa-i-romania-spectacol-eveniment-la-sala-palatului-sala-palatului-bucuresti-25-noiembrie-2025-19-00

https://www.eventim.ro/ro/bilete/acasa-i-romania-bucuresti-sala-palatului-682095/event.html

https://salapalatului.ro/event/acasa-i-romania/