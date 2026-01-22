La Strasbourg, Parlamentul European a respins moțiunea de cenzură depusă împotriva șefei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, într-o zi tensionată, marcată de proteste masive în oraș și de controversele legate de acordul comercial UE–Mercosur. Moțiunea a picat cu 390 de voturi „împotrivă”, în timp ce, tot astăzi, acordul dintre cele două blocuri comerciale ajunge pe masa Curții de Justiție a Uniunii Europene.

ȘTIRE INIȚIALĂ

Partidul Patrioții pentru Europa (PfE) a depus o moțiune de cenzură împotriva președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, acuzând-o că ar fi semnat acordul comercial cu Mercosur fără aprobarea Parlamentului European, dar și pentru pozițiile sale considerate contrare intereselor comunității europene în chestiuni majore precum războiul ruso-ucrainean, competitivitatea economică și migrația.

Potrivit partidului, aceste acțiuni reprezintă motive serioase pentru retragerea încrederii în actuala conducere a Comisiei Europene. De altfel, Ursula von der Leyen se confruntă cu un nivel tot mai ridicat de critică în forurile europene, în ultimele șase luni, au fost inițiate patru moțiuni de cenzură la adresa sa.

Sprijinul Ursulei von der Leyen, în scădere

Un sondaj realizat de Századvég arată că la nivelul întregii Uniuni Europene, 38% dintre respondenți au o părere negativă, comparativ cu 24% care o privesc favorabil.

În două treimi dintre statele membre, procentul celor care o dezaprobă o depășește pe cel al susținătorilor, arată același studiu. De asemenea, cifrele ar indica o tendință de deteriorare a imaginii sale publice, în primul an analizat, 32% dintre respondenți aveau o opinie nefavorabilă, în timp ce 26% se declarau susținători.

Conform concluziilor formulate de sursa citată, moțiunea de cenzură depusă de Patrioții Europeni este „în concordanță cu așteptările majorității absolute a maghiarilor”, iar eurodeputații care nu o vor sprijini „se poziționează de partea Bruxelles-ului și împotriva propriilor alegători”.