Peste două milioane de pensionari cu venituri mici ar putea primi ajutoare în acest an după ce Guvernul a decis ca nici anul acesta să nu indexeze pensiile în funcție de rata inflației.

Potrivit unor surse citate de Realitatea Plus, ajutorul de 800 de lei ar putea fi acordat și în acest an, însă la Ministerul Muncii se fac calcule și pentru alte valori.

Problema este că aceste sume se acordă o singură dată sau, cel mult, în două tranșe, în timp ce indexarea pensiilor în funcție de rata inflației s‑ar fi plătit lunar și tuturor beneficiarilor, nu doar celor cu venituri foarte mici.

Chiar și în acest scenariu, numărul beneficiarilor ar putea depăși 2,2 milioane de persoane.

CE SPUNE LEGEA PENSIILOR ȘI CÂT PIERD OAMENII FĂRĂ INDEXARE

Valoarea punctului de referință se indexează în fiecare an cu rata anuală a inflației la care se adaugă 50% din creșterea reală a salariului mediu brut pe economie



VPR – 81 de lei

Pensia minimă – 1.281 de lei

Pensia medie – 2.773 de lei

Rata inflației – 9,8%



