Conform noii legi a pensiilor, recalcularea va afecta toți cei 4.750.000 de pensionari din România. Din păcate, aproximativ 1,7 milioane dintre ei nu vor beneficia însă de nicio majorare, în principal din cauza numărului insuficient de ani munciți. Nu este singura veste proastă, potrivit Realitatea Plus. Deși guvernanții spun că beneficiarii pot contesta recalcularea, dacă li se pare ceva în neregulă, în realitate un astfel de demers este aproape imposibil, din cauză că lipsesc informații esențiale.

Pensionarii care nu au muncit cel puțin 25 de ani nu vor primi puncte bonus sau de stabilitate, una dintre principalele noutăți ale noii legi a pensiilor.



Așadar, cei cu un număr semnificativ de puncte de contributivitate și ani munciți vor beneficia de creșteri considerabile ale pensiilor. După cel puțin 25 de ani in câmpul muncii, pensionarii vor primi puncte suplimentare pentru fiecare an lucrat suplimentar: 0,5 puncte/an pentru anii 26-30 de muncă; 0,75 puncte/an pentru anii 31-35 de muncă; și 1 punct/an pentru fiecare an realizat peste 35 de ani. Aceste puncte suplimentare se adaugă punctelor de contributivitate, rezultând o pensie recalculată mai mare.



Atenție la deciziile primite, pentru că lipsește un document important. Specialiștii spun că deciziile de recalculare a pensiilor nu conțin și un buletin de calcul din care să reiasă cum s-a ajuns la suma respectivă, ceea ce însemnă că atunci când diferențele nu sunt mari, pensionarii nici nu vor știi dacă este cazul să conteste sau nu decizia.