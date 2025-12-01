În urmă cu puțin timp tehnica militară a fost scoasă pe străzi, iar pregătirile pentru parada militară sunt pe ultima sută de metri. Este primul an în care armata defilează prin fața președintelui Nicușor Dan. Mai exact, peste 2.900 de militari români și 240 de militari străini vor lua parte la evenimentele din București.

Chiar în aceste momente tehnica militară, atât a Armatei Române, cât și a aliaților se pregătește pentru defilare. S-au poziționat pe acest bulevard și urmează să vină și tehnica Ministerului Afacerilor Interne în doar câteva minute. Este vorba despre 220 de șenilate de mașini de luptă atât ale Armatei Române, cât și cele din NATO, din țări precum Portugalia, Macedonia, Polonia și Republica Moldova.

De asemena, se vor pregăti și militarii. Sunt aproximativ 3000 de militari, dintre care 240 dislocați în unitățile din țară. Sunt membri NATO care vor defila împreună cu militarii români în doar câteva momente.